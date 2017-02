Faille de sécurité au Kotel : Un journaliste armé de faux explosifs et couteaux entre sur le site

Un journaliste d’investigation déguisé en Juif orthodoxe, et armé de couteaux, a été en mesure de contourner la sécurité le jour du shabbat.

Le journaliste de Channel 2 a révélé une faille de sécurité majeure sur le site du Kotel.

Le rapport, qui a été diffusé lundi, a montré le journaliste entrant sur la place du Mur occidental un jour de shabbat, portant une fausse ceinture d’explosifs, et armé de couteaux, comme tout terroriste arabe pourrait l’être.

David Suleiman était déguisé en Juif haredi-religieux, qui le dispensait ainsi d’avoir à passer par les détecteurs de métaux à l’entrée.

Il a fait remarquer à Arutz Sheva (Channel2) lors d’une interview séparée, « Il n y a pas de préférence entre un Juif et un Arabe qui peut acheter une kippa et un talit (châle de prière) qui sont faciles à obtenir. »

Habituellement les visiteurs, sur la place du Mur occidental, doivent marcher à travers un détecteur de métal et placer leurs sacs sur une bande transporteuse qui les emmène à travers une machine à rayons X pour examiner le contenu et vérifier s’il y a des armes ou des matériaux explosifs. Les Juifs religieux sont exemptés de ce processus le jour du shabbat, en raison de l’interdiction de la Torah, et les agents sont en mesure de demander une fouille corporelle.

Mais Suleiman a pu franchir le point de contrôle de sécurité sans même que les gardes ne lui prêtent aucune attention et tout en vérifiant les autres visiteurs, selon le rapport.

De même, une fois à l’intérieur, le journaliste se promenait librement autour de la place du Mur occidental, durant l’un des jours les plus peuplés de la semaine, sans que personne ne l’arrête.

La société de sécurité privée Amishav qui est chargé de contrôle de la sécurité au Mur occidental, a déclaré sur Channel 2, en réponse au rapport, qu’une « commission d’enquête » serait créé pour « tirer les conclusions nécessaires et effectuer des changements et des ajustements, comme cela sera nécessaire. »

Suleiman a dit Arutz Sheva , « Hier, la police a annoncé que cette faille serait prise en compte cette semaine, et j’espère que cela améliorera la sécurité. »