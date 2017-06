Facebook censure la rédactrice en chef du site Alyaexpress-News pour avoir demandé de supprimer une page en l’honneur aux trois terroristes qui ont tué Hadass Malka ZL

Le réseau social Facebook a bloqué le compte de la rédactrice en chef Sabrina Netivot ( elle ne peut plus publier, communiquer et commenter) pour avoir demandé à ses amis de signaler une page Facebook qui incite à la haine contre les Juifs . دير ابو مشعل

Cette page honore les trois terroristes qui ont tué une jeune policière israélienne au couteau et ont blessé des autres passants.

L’administrateur ajoute la lettre d’adieu de l’un des terroristes comme un trophée le louant pour avoir tué :

Dans un post, la rédactrice en Chef a demandé à ses amis de participer à ce signalement qui a été puni par la modération Facebook :

Ce qui est encore plus incompréhensible est que cette page qu’elle a signalée n’a pas été retirée par Facebook :

Il semble que la modération sur ce réseau est de plus en plus douteuse et que Facebook a aujourd’hui une part directe dans cette incitation.

Afin de contrer ce type de comportement dangereux, n’hésitez pas à inonder Facebook et Twitter avec les articles de Alyaexpress-News afin de soutenir Sabrina Netivot dans son travail quotidien contre l’extrémisme, un extrémisme, faut-il le rappeler, qui tue des gens partout dans le monde.

