Expulsion ce matin : les Juifs d’Amona dansent une dernière fois dans leur maison

C’est un jour triste pour de nombreux juifs de Judée Samarie, toutes les promesses des hommes et femmes politiques de droite sont parties en fumée … et rien n’a empeché l’expulsion des habitants d’Amona.

Ce matin Alyaexpress-News.com reviendra sur cette expulsion qui doit être gerée par Tsahal, qui demande aux habitants de partir volontairement pour éviter tous conflits.

Le refus des habitants de Amona est clair :

« Nous ne partirons pas bénévolement de notre terre où se trouvent tous nos biens, même si nous ne ne cherchons pas la violence envers les soldats que nous chérissons ».

Les habitants d’Amona sont fondamentalement sionistes, et respectent l’armée de Tsahal qui n’a pas d’autre choix que répondre aux ordres de leurs supérieurs et la justice israélienne. Nous les accompagnons tous de nos meilleures pensées, en nous souvenant que le lien entre la vie en Eretz et la politique d’Eretz semble parfois lourd à porter, et difficile à comprendre. Que la vie danse, face aux danses absurdes de ce monde !

Ce matin, les habitants de Amona dansent une dernière fois dans leur maison.

