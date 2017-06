Expulsion en cours : deux hauts responsables du Hamas ont quitté le Qatar

Saleh al-Arouri, qui est responsable de la mise en place d’unités terroristes du Hamas en Judée Samarie, et Moussa Dodin qui a lancé des attaques contre des cibles israéliennes, mais qui était aussi lié à la capture du soldat Gilat Shalit sont deux membres du Hamas qui ont été contraints de quitter le Qata affirme le Hamas: « Ces changements sont d’ordre administratif ».

Il y a plusieurs autres membres du Hamas qui sont contraints de quitter le Qatar, mais leur identité n’est pas encore connue, ni leur nombre. Tous les expulsés du Qatar se sont dispersés entre les différents pays, dont la Malaisie, le Liban et la Turquie.

La demande du Qatar est d’inclure les noms des terroristes impliqués dans l’infrastructure du Hamas en Judée Samarie. Saleh al-Arouri agit depuis plusieurs années à l’étranger pour établir une cellule militaire du Hamas en Occident, et a réalisé diverses attaques terroristes contre des cibles israéliennes. Al-Aarori a aussi travaillé d’abord de la Turquie, mais il a été contraint à l’exil suite à une réconciliation entre Jérusalem et Ankara, qui est l’une des clauses incluses entre les deux pays.

Moussa Dodin est originaire de la Judée Samarie et a travaillé avec le Hamas pour lancer des attaques contre des cibles israéliennes . Il est également responsable de la question des prisonniers. Son frère est un détenu administratif dans une prison israélienne depuis plus d’un an.

Le Hamas à contre-coeur a admis hier qu’il y a des changements dans l’emplacement de plusieurs responsables du Hamas dont le nom n’a pas été divulgué. Cependant, le Hamas a nié que cela est la prochaine exigence de la part du Qatar suite à la pression extérieure.

Le réseau « al Mayadeen » au Liban a dit que la Qatar a donné une liste de noms du Hamas tenus de quitter la capitale qatarie, Doha. Selon des sources, la liste comprenait la plupart des membres du Hamas qui dirigent l’organisation du Hamas en Judée Samarie.

Le rapport affirme que l’envoyé qatari a rencontré des représentants du Hamas en vue de leur donner une liste de noms. Le rapport libanais suggérait l’implication par Israël. Le Qatar, selon le rapport, a expliqué qu’il regrette la décision qui a été prise en raison de « pressions extérieures ». En outre, il a fait valoir que c’est une liste préliminaire qui comprend les noms donné par des prisonniers dans les prisons israéliennes.

Dans un communiqué officiel, le Hamas a déclaré que l’organisation dément que le Qatar leur a exigé de quitter le territoire et a noté que cela est loin de la réalité des mots ». « L’organisation a récemment terminé l’élection interne et a élu une nouvelle direction dirigée par Ismail Haniyeh, qui vit en Palestine et aussi avec les membres de la direction du Hamas. La nouvelle direction a organisé ses différents groupes » a t’il dit.

Le président américain Donald Trump lors de sa visite en Arabie Saoudite, a dit que les organisations terroristes du Hamas et du Hezbollah sont comme Daesh. « Vous ne pouvez pas imaginer la souffrance et ne peut pas décrire sa taille. Si vous regardez ce qui se passe, Daesh, le Hezbollah, Al-Qaïda, le Hamas, et tant d’autres. Ils doivent assumer la responsabilité « , a déclaré Trump.

