Exclusivité HaKol HaYehudi : « Saeb Erekat en attente d’un poumon fait pression sur les donneurs et serait en haut de la liste d’attente sans pour autant avoir la nationalité israélienne »

Selon un rapport exclusif du site d’information en langue hébraïque HaKol HaYehudi , le secrétaire général de l’Organisation de libération de la Palestine (PLO), Saeb Erekat, souffrant de fibrose pulmonaire, est de retour sur la liste des patients en Israël en attente de donneurs de transplantation pulmonaire.

De plus, malgré les démentis du ministère israélien de la Santé, l’organisation « Lavie » rapporte qu’Erekat a rencontré des familles de donneurs de poumon potentiels dans un hôpital d’Israël.

Un document soumis par l’organisation Lavie au ministère de la Santé et le Centre national pour les transplantations, et obtenu par HaKol HaYehudi, a déclaré: « Des informations ont été reçues sur notre site et contrairement aux instructions sur cette question, Saeb Erekat a rencontré des familles des donateurs potentiels dans les murs de l’hôpital, afin de les persuader de faire don des poumons de leurs proches « .

Selon le rapport, le ministère de la Santé a nié qu’Erekat est sur la liste d’attente, mais n’a pas abordé l’affirmation selon laquelle les responsables de l’Autorité palestinienne «négocient avec les responsables de la santé israéliens pour faire avancer les besoins d’Erekat en transplantation». Des sources ont allégué qu’Erekat était placé en haut de la liste d’attente, en dépit de ne pas être un citoyen israélien.

« Ce patient n’est pas sur la liste d’attente du National Center for Organ Transplants », a déclaré le bureau en réponse à une requête de HaKol HaYehudi . En ce qui concerne le rapport d’une rencontre entre Erekat et des bailleurs de fonds potentiels, le ministère de la Santé a répondu: « Nous ne connaissons rien à une telle réunion, ni à d’autres par ce patient avec [d’autres] patients dans le système hospitalier en Israël ».

L’organisation Lavie a rejeté les dénis par le ministère de la Santé, selon HaKol HaYehudi , affirmant: « Nous avons reçu des informations crédibles sur la conduite des autorités sur cette question, et nous divulguerons les éléments de preuve dont nous disposons, au bon moment ».

HaKol HaYehudi a signalé que les tentatives de parler avec Mr Erekat avaient échoué car il n’était pas disponible pour parler avec leurs journalistes.

Pour vos prochaines fêtes | La meilleure Boutargue du Soleil : ICI

Pour Roch Hachana et les fêtes de Tichri, n'oubliez pas de commander sur Israel Chrono, le site discount de la communauté !