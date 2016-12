Exclusif : Un musulman des Emirats contacte une agence immobilière en Israel pour lui acheter tous les biens !

Avec l’autorisation préalable de Mr Benjamin Elie, associé du cabinet de l’agence immobilière Israland, le site Alyaexpress-News a tenu à partager cet événement surprenant en Israel mais qui entraîne surtout un danger territoriale pour le peuple Juif sur sa terre ancestrale s’il s’avère être vrai.

L’agent a été contacté par un francophone lui demandant des renseignements sur plusieurs terrains en vente sur son site Israland .

Pendant la conversation Mr Benjamin Elie apprend avec surprise que l’homme souhaiterait entrer en négociation avec la quasi-totalité des biens disponibles sur le site :

» Je pense à un canular mais comprends très vite que la personne est vraiment sérieuse et plus surprenante, il me demande d’ajouter 20% de plus au prix demandé par les propriétaires

Je trouve ça franchement bizarre et décide alors de lui demander les coordonnés de ses avocats qui représentent ses intérêts ici en Israël . »

Mr Benjamin par précaution contacte le Maître Hariri pour plus de détails :

» Je suis surpris d’entendre que l’acheteur potentiel est un investisseur averti de terres en Israël, résidant aux émirats, et se trouve être un musulman. De peur, je contacte un ami qui se trouve être en poste à l’ambassade et me dis qu’effectivement qu’une frénésie d’achat se fait ressentir du côté musulman en Israël et que cette pratique est tout à faite légale « .

Préoccupé, après des recherches sur l’Internet : « acheter terrain en Israël : شراء الأراضي في إسرائيل »

on peut découvrir des dizaines de sites qui proposent des terres à vendre en Israël .

L’agent très professionnel et avec une conscience professionnel réagit vite pour ne pas être influencer par l’argent sans odeur…

» Sans perdre de temps, j’entre en contact ce matin avec plusieurs fonds d’investissements juifs, ainsi que plusieurs investisseurs proches d’Israël, et pour autant aucun n’a su me proposer une offre . …Prenez conscience de ce qui se passe en Israël, nous vivons une guerre secrète, qui vise à racheter le territoire Israélien en douce. Prenez le cas d’Amona , ou des familles Juives ont été expulsées pour cause que le terrain ne leur appartient pas . Les villes les plus touchées pour le moment : Tzfat – Tibériade – Arad – Haïfa – Afoula et maintenant le Sud d’Israël. Je lance un appel à la communauté juive mondiale , réveillez -vous et aidez-nous à conserver notre unique patrimoine »

Comment un pays n’ayant pas de relations diplomatiques comme les Emirats peut acquérir des terres en Israel ? Selon Mr Benjamin, «

Aujourd’hui ce sont donc, les agences qui vendent à des étrangers qu’il faut montrer du doigt pour éviter une telle catastrophe et le gouvernement qui doit mettre en place des lois qui régit qui seront les futurs acheteurs en Israel.

Mais aujourd’hui, le prix des maisons est de plus en plus élevé, beaucoup rêvent d’un bout de terre en Israël et faire son alya, mais aujourd’hui les juifs français ont du mal à devenir propriétaire en Israël.

Selon Elie, il faut surtout a

Quand à ceux qui disent que toutes les terres appartiennent au KKL et que seul des Juifs peuvent acheter en Israel, Mr Benjamin leur dit que ce n’est pas le cas , car en effet, selon ce site lié au gouvernement israélien, les données sont tout autres :

