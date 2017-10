Excès de zèle de la police ou pas ? Cette Soucca est interdite en Israel…

Cette vidéo à la veille de Souccot a fait le tour des réseaux sociaux en Israel, et ailleurs, et les réactions sont très partagées.

VIDEO :

La police a demandé à l’homme qui a monté cette Soucca dans un endroit public, de la démonter car cela est interdit. Mais l’homme a refusé et a dit qu’il se trouvait en Israel et que c’était une honte de prendre une telle décision.

Il ya de nombreux cas comme celui ci en Israel, car en effet, de nombreux juifs ne jouissent pas d’un jardin ou une terrasse et veulent faire aussi la mitsva de construire et vivre dans une soucca pendant une semaine, et les résidents qui habitent des bâtiments, font ainsi leur soucca.

Certains israéliens ont félicité le travail calme et sans violence des policiers qui font respecter l’espace public, mais d’autres israéliens, ont trouvé cette situation choquante en Israel, vu que la Soucca n’est pas une « verrue » dans le paysage israélien, même dans un espace public .

Les juifs ont déjà eu de nombreuses difficultés en dehors d’Israël pour avoir une soucca et leur alya dans ce pays qui est censé être celui qui représente le judaïsme ne devrait pas être sanctionné pour placer une soucca tant qu’elle ne gêne pas le passage même si elle se trouve dans une endroit Tsibouri.

D’autres ont même rappelé que la police interdit aussi le drapeau israélien lors de manifestation et parfois le jours de l’indépendance d’Israël.