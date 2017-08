Excès de zèle de l’Autorité Palestinienne : « Nous sommes réticents à négocier avec Netanyahou en cours d’enquête pour corruption »

Le président Donald Trump envisage d’envoyer ses experts pour de nouvelles négociation du Moyen-Orient, Jason Greenblatt et Jared Kushner, dans la région pour tenter de persuader Israël et l’Autorité palestinienne de poursuivre des discussions directes afin de faire avancer au moins un accord temporaire entre les deux parties mais l’AP est susceptible de refuser de tenir des pourparlers, du moins pour l’instant, a déclaré Al-Shaq al-Awsat, basé à Londres, et rapporté ce dimanche.

C’est parce que l’Autorité palestinienne craint que tous les progrès réalisés avec le Premier ministre Binyamin Netanyahu puissent être annulés si Netanyahu est retiré de son poste ou forcé de démissionner en raison de l’une des enquêtes auxquelles il est confronté.

En l’appelant le «précédent d’Olmert», un haut responsable de l’AP a déclaré que l’Autorité craignait que, comme l’ancien Premier ministre Ehud Olmert, Netanyahou puisse être relevé de ses fonctions, et en échange de tout accord qu’il accepte de quitter son poste, perdant le droit de gouverner le pays.

Olmert en 2008 a offert à l’AP un accord dans lequel Israël conserverait les principaux blocs de règlement, y compris le bloc d’Ariel, le bloc de Ma’aleh Adumin (y compris E1) et le Gush Etzion, soit un total de 6,3 pour cent de Yehudah et Shomron.

En retour, Israël céderait la même quantité de terre à l’AP, y compris les terres du Néguev, les zones autour de Gaza et dans le désert de Judée. La principale concession d’Olmert était sur le Har HaBait et dans la vieille ville; Israël abandonnerait la souveraineté du Mont du temple, avec la gestion du site sous la responsabilité d’un comité international des nations.

Israël a repris ce plan après que Binyamin Netanyahu soit devenu Premier ministre en 2009, Israël ayant maintenant offert à l’AP beaucoup moins qu’Olmert. Afin d’éviter une autre « déception », avec Netanyahu offrant un accord qui serait résilié par un futur gouvernement, le responsable de l’Autorité palestinienne a déclaré que l’Autorité préférerait attendre jusqu’à ce que Netanyahu soit affranchi de ses problèmes juridiques.

« Nous ne voulons pas une répétition de la situation d’Olmert », a déclaré le responsable. « Tant que Netanyahou est en pré-examens, son avenir n’est pas clair. Nous ne souhaitons entamer des négociations que lorsque les résultats seront susceptibles d’être peu concluants. Le processus est épuisant, et le bouclage des détails est trop difficile et nous ne voulons pas perdre de temps sur un processus qui finira par aller nulle part « .