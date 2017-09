Excellente nouvelle pour les diabétiques : Un ingénieur Scientifique Israélien a conçu un nouvel enzyme pour détecter les niveaux de glucose

Une équipe de chercheurs de sciences de la vie de l’Université de Ben Gourion dans le Negev a récemment conçu une nouvelle super enzyme capable de détecter le glucose dans le flux sanguin avec beaucoup plus de précision, une capacité importante pour ceux qui souffrent de diabète.

Les personnes atteintes de diabète doivent vérifier continuellement leur taux de glucose pour s’assurer que leur taux d’insuline ne soit pas trop bas ou trop élevé. L’enzyme détecte le glucose mais n’est pas sensible à d’autres substances couramment trouvées dans le sang, telles que des vitamines ou des analgésiques, qui faussent souvent les mesures de glucose.

Les résultats de la recherche viennent d’être publiés dans le Journal of the American Chemical Society.

En plus de lectures beaucoup plus claires, l’enzyme produit des réponses beaucoup plus rapides, réduisant ainsi le temps de test.

Les tests standards ont généralement porté sur une protéine pour provoquer une réaction chimique et oxyder le glucose et le transforme en une molécule différente. Ce processus envoie des électrons à une électrode et le courant est interprété comme le niveau de glucose. Cependant, d’autres substances dans le sang peuvent également augmenter le niveau de courant électrique et fournir des lectures inexactes. Maintenant, l’enzyme oxyde sélectivement le glucose et offre une lecture beaucoup plus précise.

La recherche a été menée par Profs. Lital Alfonta et Raz Zarivach avec les étudiants d’Alfonta Itai Algov et Jennifer Grushka du Département des sciences de la vie au BGU.

L’étude a été financée par une Subvention de la Fondation de Science d’Israël et liée au travail de consultation réalisé pour SmartZyme Innovations LTD.

