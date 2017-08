Excellente nouvelle : le Cap-Vert annonce qu’il ne votera plus contre Israel à l’ONU

La diplomatie de Dany Danon et Binyamin Netanyaou commencent à donner des tres bons résultats. En effet, le Cap-Vert a décidé de stopper les attaques contre Israel et a prit une décision importante, celle de ne plus voter en faveur des résolutions anti-israéliennes à l’ONU.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rapidement réagit et a remercié le Cap Vert :

« L’État du Cap-Vert a annoncé qu’à partir de maintenant il ne votera plus contre Israël. La décision a été prise suite à ma rencontre, il y a deux mois à la conférence de la CEDEAO, avec le président du Cap-Vert, Georges Carlos Fonseca. Je salue cette décision qui est le résultat d’une intense activité politique d’Israël en Afrique »