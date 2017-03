Evénement rare : un musicien iranien chante à Tel Aviv avec Aviv Geffen

Le concert de la star du rock israélien Aviv Geffen, s’est tenue jeudi soir au Centre d’exposition de Tel-Aviv, et a été assisté par le musicien et dissident iranien Shahin Najafi.

Selon l’AP, il y eu une ovation quand les deux hommes ont joué ensemble le célèbre hit, « Bonjour, l’Iran! ». La chanson est une protestation contre la fusion de la religion et de la politique, accompagnée de visuels correspondant à des archives israéliennes et iraniennes dans les deux langues, l’hébreu et le farsi.

Aviv Geffen a dit qu’il a rencontré Najafi par un journaliste allemand et il était heureux de l’inviter pendant cinq jours à Tel Aviv. « Je pense que c’est une excellente occasion de montrer au monde que Israël et l’Iran peuvent se tenir debout sur la même scène, et se respecter les uns et les autres » a dit Geffen sur la scène.

Le contact avec l ‘ «ennemi» et une visite dans l’Etat sioniste est gravissime en Iran et punu pour trahison, mais le chanteur iranien, Najafi est déjà condamné à mort pour une chanson, pour avoir insulté le Guide suprême, l’ayatollah Khamenei. Les autorités de la République islamique ont annoncé la récompense de 100 000 $.

Aviv Geffen est également en opposition avec les autorités et appelle le Premier ministre Netanyahu « un tyran. » Il a appelé à plusieurs reprises sur la scène à la démission du gouvernement. Heureusement, Israël est encore très différent de l’Iran…