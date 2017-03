Évaluation après la guerre de Tsouk Etan : le Hamas n’envisage pas d’attaque dans le proche avenir

Suite à une évaluation de plusieurs années suite à la guerre de Tsouk Etan en 2014, il a été révélé que le Hamas à l’intérieur et à l’extérieur de Gaza, ne compte pas mettre l’accent sur une activité terroriste contre Israël.

Bien qu’il y ait ceux qui pensent que le Hamas est un mouvement agissant de façon impulsive et selon les caprices du cœur, selon des hauts responsables de Tsahal, ce n’est pas le cas, et le Hamas prend aujourd’hui de décisions calculées et mesurées, contrairement au Hezbollah dans le nord.

Le Hamas a comprit les conséquences de ses décisions et leur impact majeur, à la différence du Hezbollah qui reçoit des instructions opérationnelles d’un autre pays (Iran) et doit agir même si ces objectifs sont incompatibles avec la décision iranienne.

Le Hamas sait très bien que des attaques de Gaza, vont entraîner une nouvelle opération de Tsahal dans Gaza. En dépit de deux années de développement militaire, le Hamas n’est pas intéressé par une autre série de combats avec Israël, du moins pas dans le proche avenir.

Mais cette évaluation, ne signifie pas que le Hamas ne se prépare pas. Mais, seulement qu’ils n’ont pas l’intention d’engager une telle démarche dans les mois qui suivent pour plusieurs raisons :

Le Hamas ne veut pas d’une autre série de combats qui apportera une grande destruction de la bande de Gaza et réduira sa puissance, sa force militaire et mettra en péril son mouvement. Le prix élevé pour leur perte et celle des habitants de Gaza, surtout après les deux dernières années depuis Tsouk Etan, et près d’un million d’habitants sont sans abri dans la bande de Gaza et le Hamas doit justifier aux yeux de ses citoyens pourquoi une grande partie des moyens de constructions ne sont jamais arrivés pour reconstruire leur maison (et ont été détournées vers les tunnels). Ce qui va provoquer une guerre civile contre le Hamas. Le Hamas resserre ses relations avec l’Egypte, en mettant l’accent sur la sécurité et les questions économiques. Le Hamas est sur le point d’établir une large coopération économique avec l’Egypte dans la région de Rafah. Pour la première fois il y a quelqu’un qui les écoute du côté égyptien. Une telle initiative apporterait une aide économique à la bande de Gaza, dont le Hamas est très intéressé car il reste isolé dans le monde arabe. Malgré le changement de personnel à la direction du Hamas, cela ne signifie pas que le nouveau Chef va se précipiter dans une nouvelle guerre contre Israël. Les prises de décisions sont plus réfléchies depuis l’arrivée de Liberman et Trump.

S’il y a une future guerre dans les mois qui viennent, cela sera une initiative israélienne pour anticiper une menace encore plus grande dans l’avenir.