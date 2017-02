Étude: Les musulmans sont une bombe à retardement démographique pour toute la planète

Le décret récent du président, Donald Trump, interdisant les voyageurs de sept pays à majorité musulmane d’entrer aux États Unis, affecte seulement 12% des musulmans du monde, selon un rapport Pew Research Center.

En fait, sur les sept pays ciblés, l’Iran, l’Irak, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen – seul l’Iran se classe parmi les dix pays musulmans les plus importants en termes de population.

Selon Pew, à partir de 2010 (et sept ans sont une éternité quand il s’agit de la démographie musulmane), il y avait 1,6 milliards de musulmans sur notre planète, faisant de l’islam la deuxième plus grande religion du monde après le christianisme.

Mais voici la partie la plus effrayante:

Pew estime que d’ici 2050 le nombre de musulmans sur notre planète passera à 2,76 milliards, soit 29,7% de l’humanité. En Afrique subsaharienne, leur nombre augmentera de façon spectaculaire, passant de 15,5% en 2010 à 24,3% en 2050.

En 2010, selon Pew, 3 480 000 musulmans vivaient en Amérique du Nord, soit environ 0,2% des musulmans du monde. Aux États-Unis, les musulmans devraient doubler, passant de 0,9% de la population en 2010 à 2,1% d’ici 2050, selon les tendances démographiques et migratoires récentes.

Étonnamment, les Arabes ne sont pas le plus grand groupe démographique adhérant à l’Islam – ils ont largement surpassés les gens dans la région d’Asie-Pacifique, qui constituent 62% de la population musulmane mondiale, avec 987 millions. En fait, selon Pew, plus de musulmans vivent en Inde et au Pakistan (344 millions) que dans toute la région du Moyen-Orient et en Afrique du Nord (317 millions).

En ce qui concerne les pays majoritaires musulmans, selon Pew, les musulmans sont majoritaires dans 49 pays. Le pays avec le plus grand nombre est l’Indonésie, où 87,2% de la population, 209 millions, sont musulmans. L’Inde est la deuxième population musulmane au monde – 176 millions), mais les musulmans ne sont pas la population majoritaire, ils ne représentent que 14,4% de la population indienne.