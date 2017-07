Etude sur des Juifs Américains de plus de 100 ans | La mutation du gène prolonge la vie d’une décennie.

Dans une étude sur les juifs masculins américains de plus de 100 ans, les chercheurs de l’Université de Haïfa ont découvert une mutation génétique qui affecte le gène du récepteur de l’hormone de croissance.

Les hommes atteints de cette mutation vivent en moyenne 10 ans de plus que ceux qui ne l’ont pas. Cette mutation génétique qui contribue à la longévité chez les hommes a été découverte par des chercheurs de l’Université de Haïfa.

« Maintenant, notre objectif est de comprendre complètement le mécanisme de la mutation afin que nous puissions l’exprimer », a déclaré le professeur Gil Atzmon, qui dirige l’équipe. « Cela permettra d’étendre la vie tout en préservant la qualité de vie ».

Certaines études antérieures d’Atzmon, responsable du laboratoire de vieillissement et de longévité ont montré un dysfonctionnement des voies biologiques associées à l’hormone de croissance et à l’IGF-1 (facteur de croissance 1 de l’insuline), ce qui contribue à la longévité.

Mais jusqu’à présent, les dommages à ces pistes ont été effectués en laboratoire et aucun mécanisme n’a été trouvé.

La nouvelle étude, qui vient d’être publiée dans la revue Science Advances, a révélé la mutation qui perturbe l’activité de l’hormone de croissance et contribue à la longévité masculine. Parmi les participants, 102 juifs américains de plus de 100 ans qui ont été comparés à d’autres populations dans le monde dans le même groupe d’âge.

Dans tous ces groupes, on a constaté que la mutation qui exprimait l’exclusion de l’axone 3 dans le gène du récepteur de l’hormone de croissance était significativement plus élevée chez les hommes (et pas chez les femmes de 100 ans et plus) par rapport au groupe témoin d’hommes âgés de 70 ans. Ils vivaient 10 ans de plus que les personnes sans la même mutation.

Selon Atzmon, il ne fait aucun doute que la mutation n’est pas le seul facteur de longévité.

Parmi les sujets, il y en avait beaucoup qui vivaient plus de 100 ans sans mutation, mais la présence de la mutation assurait presque certainement la longévité.

À partir de l’examen de l’activité de mutation, il est devenu évident que les résultats de cette activité sont inhabituels. Dans la nature, généralement, les formes inférieures de la même espèce vivent une période plus longue.

C’est ainsi que les poneys vivent plus longtemps que les chevaux ordinaires, et les petits chevaux vivent plus longtemps que les plus grands, at-il expliqué.

« Et cela est également vrai chez les différents insectes. Cependant, dans le cas présent, la mutation dans le récepteur a permis aux cellules d’absorber moins d’hormone de croissance, mais seulement lorsque l’hormone a été absorbée dans le récepteur. L’expression des protéines a été augmentée plusieurs fois. Le résultat a été que les personnes qui sont nées avec la mutation et qui vivaient environ une décennie de plus étaient également d’environ trois centimètres plus grands que celles nées sans le récepteur.

« Cette étude fait en sorte qu’il existe une relation entre la fonction de l’hormone de croissance et la longévité. Notre objectif actuel est de comprendre pleinement le mécanisme de la mutation que nous avons trouvé pour l’exprimer, afin que nous puissions permettre la longévité tout en conservant la qualité « , a conclu Atzmon.

