Etude israélienne : Une femme née prématurée peut à son tour accoucher plus tôt ses propres enfants

L’étude israélienne majeure révèle que le facteur de risque de la naissance prématurée est affecté par l’histoire de la mère, ainsi que par une soeur, une grand mère .

Les cas de naissance de la mère d’une femme qui doit accouchée doit être prise en compte afin d’évaluer le risque de donner naissance prématurément avant la 37 ème semaine de gestation selon une étude rétrospective historique examinant les résultats des accouchements de plus de 2300 mères et filles sur une période de 22 ans (1991 à 2013) au centre médical Soroka et l’University à Beersheva.

Auparavant, la communauté médicale était consciente qu’il y avait une connexion maternelle indiquant que les femmes nées prématurément étaient plus susceptibles d’accoucher plus tôt de leurs bébés.

La nouvelle étude suggère que le cercle devrait être élargi pour inclure les tantes et les grands mères.

L’étude, a été publiée récemment dans The American Journal of Perinatology et a révélé que le risque d’accouchement prématuré est de 34 pour cent plus élevé chez les autres femmes .

De façon inattendue, l’étude a également révélé que si une de ses sœurs était née prématurément, le risque de la mère était d’accoucher un bébé plus tôt à une probabilité de 30 pour cent plus élevé que la normale. Le risque est demeuré significatif même après un ajustement pour des facteurs tels que l’origine et l’âge de la mère.

« Les résultats de l’étude montrent que la mère et les tantes devraient également avoir des antécédents médicaux « , a déclaré le Dr Eyal Shiner, directeur de l’obstétrique et de la gynécologie chez Soroka et membre de l’équipe de recherche.

La naissance prématurée est la principale cause de mortalité infantile et la cause la plus fréquente d’hospitalisation prénatale. Par conséquent, a déclaré Shiner, «Les femmes qui ont un risque peuvent bénéficier d’une surveillance étroite et d’un dépistage précoce par des marqueurs génétiques».

Les chercheurs notent dans leur résumé de l’étude que l’exposition à des événements, des situations et / ou des substances d’une génération peut affecter la croissance et le développement de la prochaine génération.

«Les influences intergénérationnelles peuvent refléter à la fois le mode de vie et les facteurs génétiques partagés par les deux générations», écrivent-ils. « Il a été suggéré que les résultats de l’accouchement, en raison des influences maternelles, se produisent à trois niveaux: le génome, l’environnement fœtal (avec des complications héréditaires possibles de cet environnement) et l’héritage mitochondrial. En ce sens, les influences possibles peuvent être génétiques ou épigénétiques. »

En plus de Shiner, l’étude a été menée par le Dr Yoni Sherf de Soroka ainsi que les professeurs Natalia Bilenko, Ilana Shoham-Vardi et Ruslan Sergienko du département de la santé publique de l’Université Ben-Gurion du Negev à Beersheva, qui est affilié au Soroka de 1 100 lits.

Un des 14 hôpitaux de la Clalit Health Services, Soroka est le centre médical le plus achalandé d’Israël, desservant toute la population de Negev de plus d’un million, dont 400 000 enfants. Le personnel de l’unité de maternité de l’hôpital met au monde plus de 16 000 bébés chaque année.

