Etude israélienne | Un léger changement dans l’ADN peut rallonger la vie de plus de 100 ans

Une étude israélienne suggère qu’un léger changement dans l’élément spécifique de l’ADN pourrait rendre les gens vivants plus longtemps.

Tout comme les animaux plus petits d’une espèce donnée vivent généralement plus longtemps que leurs cousins ​​plus grands, on pourrait s’attendre à ce que les humains plus grands soient génétiquement programmés pour sacrifier la longévité pour la taille.

Mais ce n’est pas si simple.

Une étude multinationale majeure de 841 hommes et femmes de quatre populations a trouvé des taux inférieurs de facteur de croissance analogue à l’insuline (IGF-1) chez les hommes âgés de 100 ans et pourtant la plupart étaient plus grands que les hommes dans le groupe témoin plus jeune .

L’explication apparente est que certains hommes avec une longue durée de vie et seulement les hommes ont une mutation génétique qui rend leurs récepteurs à l’hormone de croissance plus sensibles aux effets de l’hormone. Les cellules absorbent moins d’hormone de croissance, mais l’expression des protéines augmente à plusieurs reprises.

Cette mutation semble être responsable de leur capacité à vivre environ 10 ans de plus que le groupe de contrôle des hommes de 70 ans sans mutation, même si ils ont une moindre quantité d’hormone de croissance et sont d’environ 3 centimètres plus grand.

L’auteur principal de l’étude est le Prof. Gil Atzmon du Collège Albert Einstein de médecine à New York et responsable du Laboratoire de génétique et d’épigénétique du vieillissement et de la longévité à l’Université de Haïfa. Depuis 2001, Atzmon étudie le génome humain et son impact sur le vieillissement et la longévité.

Gènes de la longévité

Les chercheurs qui travaillant avec Atzmon ont examiné quatre populations âgées: 567 juifs ashkénazes dans le projet Longevity Genes à Einstein, 152 d’une étude sur les centenaires d’Amish et le reste d’une étude américaine de santé cardiovasculaire et une étude de longévité française .

En 2008, le projet Longevity Genes a trouvé une mutation génétique dans le récepteur IGF-1 de certaines femmes, bien que ce ne soit pas le même que celui qui affecte la durée de vie des hommes.

‘Nous savions par le passé que les voies génétiques associées à l’hormone de croissance étaient également associées à la longévité et maintenant nous avons trouvé une mutation spécifique dont la présence ou l’absence est directement liée à elle’, a déclaré Atzmon.

‘Cette étude rend un fait établi qu’il existe une relation entre la fonction de l’hormone de croissance et la longévité. Notre objectif actuel est de comprendre pleinement le mécanisme de la mutation que nous avons trouvé pour l’exprimer, afin que nous puissions permettre la longévité tout en conservant la qualité de vie », a-t-il ajouté.

Les 16 chercheurs ont participé à l’étude, qui a été publié le 16 juin dans Science Advances, et qui est associée à des institutions en Israël et en France ainsi que dans les États américains de New York, Maryland, Californie, Vermont, Massachusetts et Washington.

Alors que d’autres recherches sont nécessaires pour comprendre pourquoi la mutation du récepteur affecte la longévité et pourquoi elle ne se produit que chez les hommes, l’étude suggère que faire un léger changement dans cette partie spécifique de l’ADN pourrait permettre aux personnes de vivre plus longtemps.

Bien que la présence de la mutation ait presque certainement assuré la longévité, Atzmon a souligné que de nombreux autres facteurs influent sur la longévité et que beaucoup d’hommes sans mutation vivent aussi 100 ans et plus.

Atzmon est l’un des principaux chercheurs du projet Longevity Genes à Einstein, ainsi que le spécialiste en endocrinologie israélienne, Dr. Nir Barzilai.

Leur étude révolutionnaire de 10 ans sur des juifs Ashkenazes et sains entre 95 et 112 ans et leurs enfants ont tenté de comprendre pourquoi les humains ne vieillissent pas tous au même rythme et pourquoi seulement un sur 10 000 personnes vit plus de 100.

On a constaté que les centenaires avaient des facteurs de protection génétique («gènes de longévité») qui ont surmonté des facteurs tels que le régime alimentaire et le mode de vie.