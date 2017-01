Vous êtes une femme ayant une forte personnalité ? Le Mossad a besoin de vous.

Les espions sont souvent des hommes…pas toujours pour l’organisme de renseignement israélien à l’étranger, le Mossad.

En effet, l’agence de renseignement d’Israël, a lancé une campagne de recrutement adressée aux femmes en particulier :

« Recherche des femmes ayant une forte personnalité, peu importe votre expérience, c’est ce que vous êtes qui nous intéresse. Le Mossad recrute les femmes ayant ces qualités », indique l’affiche de la campagne exclusivement féminine.

Le site internet de l’organisation propose à ces nouvelles recrues des « missions spéciales du Mossad » pour l’Etat d’Israël qui par la suite pourront se transformer en une carrière professionnelle.

Le Mossad se caractérise pour son public mixte, contrairement aux autres organisations du renseignement dans le monde dont les hommes sont majoritaires.

Le Mossad recrute 40% de femmes, et 24% d’entre elles occupent des fonctions importantes.

Selon le directeur du Mossad, Tamir Pardo : » les femmes font des agents exceptionnels qui font de multitâche et s’effacent personnellement pour atteindre les objectifs de leur mission. »

Elles ont de nombreuses qualités, en matière de compréhension du terrain, de lecture des situations, et de conscience spatiale. Et la semaine dernière, le président Reuven Rivlin, le Premier ministre Benyamin Netanyahou et l’actuel chef du Mossad Yossi Cohen, ont distribué des certificats de mérite à 12 employés de l’institution pour leurs actes héroïques au cours de l’année 2016.

La femme la plus connue au sein du Mossad est Tzipi Livni, qui a servit entre 1980 et 1984. Elle possède par ailleurs un appartement à Paris qui a servi aux activités du Mossad.

