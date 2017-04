Les Etats-Unis se préparent à attaquer des bastions de Daesh dans le Sinai avec des missiles Tomahawk

Les Etats-Unis se préparent à attaquer des bastions de Daesh dans le Sinaï avec des missiles Tomahawk. L’objectif est de détruire la zone de grottes à Jebel dans le centre de la péninsule selon le président Donald Trump, le président al-Sisi, et le secrétaire à la Défense James Mattis.

La marine américaine prépare des missiles de croisière guidée, Tomahawk contre l’organisation terroriste de Daesh dans la péninsule du Sinaï.

Si ce plan opérationnel est mis en pratique, ce sera la deuxième fois en un mois, que les missiles de croisière de la marine des États-Unis ciblent la région méditerranéenne.

La première fois, fut le 7 Avril, quand une base aérienne d’Air Force en Syrie, « Siiarat Shayrat » a été la cible de 59 missiles, Tomahawk. Cette attaque signifie qu’une telle escalade contre Daesh dans la péninsule du Sinaï pourrait engendrer des attaques de vengeance contre l’allié des Etats Unis : Israël.

Selon des sources du site Debka.co.il, cette attaque américaine a été discutée par Donald Trump, et le président égyptien al-Sisi, lors de sa visite à Washington le 3 avril.

Al-Sisi a expliqué que le président a des difficultés pour surmonter les forces militaires de Daesh situées à Jebel Jabal qui a également reçu le surnom de la « Tora Bora » du Sinaï.

Cette région est difficile d’accès et pleines de grottes et tunnels reliés entre eux, semblables à la frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan. Dans ce cas, les Etats-Unis pourraient attaquer avec des bombes, GBU-43 / B, pour provoquer la destruction des grottes.

Une opération militaire des soldats égyptiens à Jabal contre ISIS, a eu lieu ce 2 Avril, la veille de la rencontre entre al-Sisi et Trump, et l’armée égyptienne a annoncé la mort de 31 terroristes après avoir détruit plusieurs grottes dans la région où il y avait des armes et des bases de munitions de l’organisation terroriste.

Mais les sources militaires de DEBKAfile ont rapporté que les bédouins qui connaissent mieux cette zone que les militaires et les services de renseignements ont créé une voix d’évacuation dans la région et les terroristes de Daesh ont déménagé vers d’autres grottes égyptiennes.

Le président al-Sisi et les commandants militaires égyptiens croient que la seule façon d’atteindre ces grottes est d’utiliser des missiles de croisière pénétrant le contenu et entraînant l’ explosion.

Les égyptiens et les américains pensent que si elles peuvent détruire une grande partie des grottes de Jabali, qui sont le siège de Daesh dans la Sinaï, cette opération portera un coup sévère à la puissance de Daesh dans le nord du Sinaï.

La région de Jabal Hall est considérée comme le centre de ces réseaux de contrebande dans le Sinaï. Une décision finale sur la portée de l’attaque américaine dans la péninsule du Sinaï, sera cette semaine lors de la visite du secrétaire américain de la Défense James Mattis au Caire.

