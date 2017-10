Les États-Unis offrent 12 millions de dollars de récompenses pour la capture des dirigeants du Hezbollah

Le Département d’Etat a offert 12 millions de dollars en récompenses pour la capture de deux dirigeants du groupe terroriste du Hezbollah.

Les Etats-Unis offrent jusqu’à 7 millions de dollars et jusqu’à 5 millions de dollars « pour des informations qui mènent à la localisation, à l’arrestation ou à la condamnation dans n’importe quel pays » de Talal Hamiyah et Fu’ad Shukr, respectivement, selon un point de presse.

C’est la première fois depuis une décennie que les États-Unis offrent des récompenses pour arrêter des agents du Hezbollah dans le cadre de son programme de récompenses contre le terrorisme.

Hamiyah dirige l’unité terroriste internationale du Hezbollah, responsable de la planification des attaques en dehors du Liban. La plupart des attaques ciblent les Américains et les Israéliens.

Shukr est un haut commandant militaire du Hezbollah au Liban qui a aidé à lancer et à planifier les attentats à la bombe perpétrés à Beyrouth en 1983 qui ont tué 241 soldats américains et 58 français et six civils.

« Jusqu’à ce que le Hezbollah cesse d’utiliser le terrorisme et la violence pour atteindre ses objectifs, les Etats-Unis et nos alliés cibleront agressivement son infrastructure terroriste et ses réseaux de soutien financier », selon la déclaration.