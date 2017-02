Les Etats-Unis menacent de stopper l’aide aux Palestiniens si l’Autorité Palestinienne accuse Israel à la Cour internationale de la Haye

La nouvelle administration américaine a décidé de montrer à l’Autorité palestinienne que les menaces ne servent à rien.

En effet, les Etats Unis ont menacé de mettre fin à l’aide financière si l’AP se tourne vers la Cour pénale de La Haye.

Le journal « Al-Qods Al-Arabi », qui est publié à Londres, a annoncé aujourd’hui que la menace américaine aurait inclus un arrêt de l’écoulement de l’aide financière des organismes des Nations Unies qui soutiennent les Palestiniens selon le chef de l’OLP, Saeb Erekat :

«Il est temps d’ouvrir une enquête afin de clarifier les crimes liés aux constructions en Judée Samarie. Le tribunal ( de la Haye) est le seul endroit pour les criminels de guerre israéliens. »

La semaine dernière, l’administration de Donald Trump a informé l’Autorité palestinienne que les fonds transférés par l’administration du président Barack Obama d’une somme de 221 millions de dollars à l’Autorité palestinienne pour « apporter une aide humanitaire dans la bande de Gaza et en Cisjordanie » ne seront pas disponibles dans l’immédiat et que le transfert serait examiné, selon le Times of Israel se référant à une source palestinienne haut placée.