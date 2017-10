Les États-Unis dépensent 750 000 dollars pour préserver un ancien site juif en tant que «patrimoine palestinien»

L’érosion de l’héritage juif des bassins de Salomon que les Arabes ont négligé et permis l’érosion des bassins et de leur système de distribution depuis que les bassins leur ont été remis par les accords d’Oslo est une gifle à la nation juive.

Le consul général des Etats-Unis, Donald Blome, basé à Jérusalem, s’est associé vendredi à « des responsables et des dignitaires palestiniens » pour lancer un important projet de conservation afin de protéger et de préserver le site archéologique de Salomon, à Bethléem. Le projet de 750 000 dollars est financé par une subvention de 500 000 dollars du Fonds d’ambassadeur pour la préservation culturelle du Département d’État et une subvention complémentaire de 250 000 dollars du consulat général à Jérusalem. Le projet sera mené en partenariat avec le Centre de préservation et de développement des piscines de Solomon (SPPD) et contribuera à la protection du site historique, endommagé ces dernières années par l’érosion. Le consulat américain espère que les piscines encourageront le tourisme et aideront l’économie palestinienne.

Le gouverneur général Donald Blome a déclaré: «Cette contribution du gouvernement des États-Unis non seulement souligne le respect et l’admiration des États-Unis pour le patrimoine palestinien et ses antiquités précieuses, mais aussi l’impérieuse nécessité de soutenir l’économie palestinienne en tant qu’élément essentiel pour la paix. »

« Patrimoine palestinien? » Sérieusement?

Les trois grands réservoirs connus sous le nom de piscines de Salomon faisaient partie d’un système d’eau ancien complexe, initialement construit entre 100 avant notre ère et 30 ans après notre ère. À son point culminant, le système fournissait de l’eau à la ville et au temple juif de Jérusalem, ainsi qu’à la forteresse du désert et à la ville d’Herodium. À cette époque, les bassins étaient alimentés par deux aqueducs, par plusieurs sources de la campagne environnante, dont une située sous la piscine inférieure, ainsi que par l’eau de pluie qui descendait des collines surplombant.

Il n’y avait pas de « Palestiniens » autour de cette période, ni dans les années subséquentes jusqu’au milieu des années 1960. C’est bien pour le consul des États-Unis d’essayer d’aider le tourisme et l’économie de l’Autorité palestinienne, mais de le faire en érodant l’héritage juif des bassins que les Arabes ont négligé et permis l’érosion des piscines et leur système de distribution est une gifle pour la nation juive.

Les piscines de Salomon ont été remises à l’Autorité palestinienne dans le cadre des accords d’Oslo. Ils étaient à l’origine censés être inclus dans le cadre de Gush Etzion, mais les États-Unis ont insisté sur le fait qu’Israël avait besoin de transférer quelques autres pourcentages de terres à l’Autorité Palestinienne, et cet ancien site patrimonial était alors perdu.

Après l’avoir reçu, l’AP a complètement ignoré l’ancien site juif et l’a laissé tomber dans le délabrement. En général, les seules personnes qui s’approchent des bassins sont les policiers de l’Autorité palestinienne qui utilisent la zone comme lieu de rencontre privé.