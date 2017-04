Les Etats-Unis demandent à ses citoyens de ne pas se rendre en Judée-Samarie et à proximité de la Bande de Gaza

Le Département d’Etat des Etats-Unis a demandé à ses citoyens en vacances en Israël d’éviter de se rendre à proximité de la la bande de Gaza et en Judée-Samarie :

« Les citoyens américains sont tenus de prendre des précautions supplémentaires et de vigilance pendant leur séjour à proximité de la bande de Gaza, en Judée-Samarie et de quitter ces zones. »

« La situation de sécurité reste complexe en Israël et en Judée-Samarie, selon un avertissement de voyage.

La situation peut changer rapidement en fonction de l’environnement politique, des événements récents. Gaza et ses frontières sont dangereuses. Les manifestations et la violence se produisent fréquemment et le risque de tir est de plus en plus élevé. Ce sont des zones où se sont déjà produits des tirs d’obus, de mortiers ou de roquettes qui ont été suivis par une réponse militaire israélienne. »

Ces avertissements de voyage détaillés et les directives ont été transmis aux citoyens américains et aux employés de l’administration américaine, leur demandant de ne pas voyager sur certaines routes, comme par exemple les routes 1, 443 et 90.

