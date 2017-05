Les Etats Unis ajoutent 75 millions de dollars au forfait militaire israélien

Alors que l’angoisse sur le vaste accord d’armes américano-saoudien a apparu mercredi en Israël, le Premier ministre Binyamin Netanyahu a révélé que Washington a en même temps ajouté de manière significative au paquet d’aide militaire d’Israël.

Netanyahou a déclaré à la Knesset «il y a trois jours, les États-Unis ont ajouté 75 millions de dollars à l’aide à la défense». Cette somme viendra compléter l’aide pour cet exercice financier. L’accord de 10 ans, approuvé par le président Barack Obama à partir de l’année prochaine, permettra d’obtenir une aide militaire à Israël pour atteindre 3,8 milliards de dollars chaque année.

On ne sait pas immédiatement si le supplément fera beaucoup pour rassurer le ministre de la Défense, Avigdor Liberman, qui a partagé son inquiétude avec la radio de l’armée, ce mercredi.

« Je ne suis pas en paix avec une course à l’armement et l’énorme achat de l’Arabie Saoudite n’ajoute pas beaucoup à notre tranquillité d’esprit », a-t-il déclaré lors d’une interview.

« Je ne suis pas en paix avec toute la course aux armements au Moyen-Orient », a-t-il ajouté. « Ce ne sont pas seulement les Saoudiens, mais aussi les Emirats, aussi les Qataris, aussi les Iraniens; Ils achètent tous des armes. »

« Les offres d’armes au Moyen-Orient en 2016 ont atteint 215 à 216 milliards de dollars et ce n’est pas une somme faible », a déclaré Lieberman. L’accord saoudien vient de signer à Riyadh pour 110 milliards de dollars sur 10 ans.

« Il faut comprendre qu’il y a une course folle d’armes, la quantité d’armes que tous les acteurs de la région acquièrent et le désir de produire des armes dans des endroits comme le Yémen et le Liban ».

Les commentaires de Liberman ont été les premiers de la part d’un haut fonctionnaire israélien dans le cadre de l’accord saoudien.

La Maison Blanche a déclaré que, lors des pourparlers avec Netanyahu à Yerushalayim, ce lundi, « Le Président Trump a souligné l’engagement ironique des États-Unis envers la sécurité d’Israël, y compris le maintien de l’avantage militaire qualitatif d’Israël ».

