Etat d’urgence en Egypte suite aux attentats dans le Sinaï : Israel maintien la fermeture du passage de Taba

L’état d’urgence a été déclaré en Egypte, suite aux attaques récentes de Daesh qui a conduit les Israéliens à maintenir le blocage du passage vers la péninsule du Sinaï.

Le bureau contre le terrorisme a annoncé hier (mardi) que le passage de Taba sera fermé, suite aux craintes d’attaques terroristes. Plus tard, un policier égyptien a été tué et trois autres ont été blessés dans l’attaque de l’organisation de Daesh contre l’armée égyptienne.

L’événement, qui a eu lieu près du couvent de Santa Caterina dans le Sinai est une continuation directe des attaques en Egypte qui a débuté la semaine dernière, après que 45 civils ont été tués alors qu’ils étaient dans des églises dans les villes d’Alexandrie et Tanta. À la suite de ces attaques, le président Abdel Fatah al-Sisi a déclaré l’état d’urgence pour trois mois.

Plus tôt, Israel avaut déjà fermé l’entrée de la péninsule du Sinaï via par le passage de Taba, la veille de Pessah, qui restera également dans cette situation dans les prochains jours. Il convient de noter que la direction politique a approuvé la décision du personnel en raison des nombreuses mises en garde et risque d’attaques dans la région. Le siège de la lutte antiterroriste recommande à tous les Israéliens en vacances dans le Sinaï de retourner en Israël.

« L’attentat terroriste meurtrier qui a eu lieu à nouveau montre que les capacités terroristes de l’Etat islamique sont toujours acivess et qu’ il y a lieu de rappeler, la poursuite des opérations contre l’ organisation de Daesh dans la province du Sinaï, depuis ces derniers mois, car Daesh menace aussi Israël, par la réalisation d’attentats terroristes contre des touristes dans le Sinaï, y compris les Israéliens dans l’immédiat. Compte tenu de la gravité de la menace pour les Israéliens résidant dans le Sinaï, Israel leur demande de quitter immédiatement la zone et revenir en Israël. »

