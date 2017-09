Qui était la cible des explosifs de TATP dans la banlieue parisienne de Villejuif ?

Frayeur pour de nombreux juifs dans la banlieue sud de Paris ?

Un des parents d’élève d’une des plus grande écoles juive d’Europe proche de Ville-Juif (dont nous ne dirons pas le nom) et qui a voulu resté anonyme, nous a fait part de ses inquiétudes suite à cette découverte.

» De tels explosif avec la même technique que Daesh et si proche de nos enfants, me terrorise ! Que peut ton faire face à une tel danger avec quelques gardiens par si et par là devant les entrées des écoles, sachant que nous ne sommes pas la seule école juive dans cette région et qu’il y a en plus de nombreuses synagogues et communautés proche de Ville Juif . Un simple artisan passant par là, a fait la découverte, et informer la police…que font les services de renseignement français ? »

Pour rappel, un laboratoire clandestin, dans lequel étaient stockés du TATP, un explosif artisanal, des produits chimiques et des bonbonnes de gaz, a été découvert fortuitement mercredi dans un immeuble de Villejuif (Val-de-Marne), entraînant l’ouverture d’une enquête antiterroriste et l’arrestation de deux hommes.

Pas moins de 100 grammes de TATP prêt à l’emploi, et dix litres de produits permettant la fabrication de cet explosif artisanal qui est connu par les terroristes de Daesh, et des feuillets en langue arabe , à la gloire d’Allah découverts dans cet appartement.

Les terroristes de Paris et de Bruxelles ont utilisé ce même explosif . Il peut être fabriqué à partir de produits chimiques quotidiens que n’importe qui peut acheter dans les pharmacies, les magasins de bricolage ou en ligne.

Même si le peroxyde d’acétal, qui est le groupe chimique auquel appartient TATP, peut être fabriqué à partir de produits chimiques couramment disponibles, il est assez difficile à manipuler. Vous avez besoin d’une expérience en laboratoire pour traiter et mélanger les différents ingrédients, car le brassage est très dangereux.

Mais les terroristes peuvent apprendre à le faire correctement et il y a en effet des experts qualifiés parmi les terroristes – techniciens électriques ou chimistes. Le TATP est totalement imprévisible et aussi sensible qu’un œuf cru. Cependant, ce qui rend le TATP attrayant pour les terroristes: il ne peut pas être tracé avec des dispositifs de détection d’explosifs communs.

La section antiterroriste du parquet de Paris a ouvert une enquête pour association de malfaiteurs terroriste criminelle qu’elle a confiée à la section antiterroriste de la brigade criminelle parisienne (SAT) et à la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

Les deux hommes arrêtés disent « avoir voulu faire sauter des banques ». Ils expliquent avoir voulu « faire sauter des guichets pour s’approprier les billets » et évoquent du « grand banditisme » mais ce matin, selon le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, les deux premières personnes arrêtées dans le cadre de l’enquête sur le laboratoire clandestin d’explosifs de Villejuif pourraient être liées à un réseau « plus large » qui pourrait trouver racine en Syrie et en Irak.

Selon LCI, un troisième homme a été placé en garde à vue, ce matin.

