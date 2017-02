Erdogan condamne la loi de régularisation des implantations en Judée Samarie et la nomme « une provocation absolue »

Israël a annoncé des projets, le mois dernier pour 3000 maisons de plus en Judée Samarie. Il a également rétroactivement légalisé environ 4.000 foyers de peuplement construits sur des terres palestiniennes privées. Cette décision a aussi fait réagir l’Organisation des Nations Unies et l’Union européenne qui l’ont condamnée.

La Turquie et Israël ont normalisé leur relation l’an dernier après une rupture diplomatique de six ans, lorsque 10 « militants » pro-palestiniens turcs ont été tués par des commandos israéliens qui avaient été attaqués à coups de couteau, de hache et autres par les soi-disant pacifistes de la flottille.

