Époustouflant : La situation réelle des citoyens arabes d’Israël en chiffres

Cet article contient des statistiques intéressantes. Entre 2005 et 2011, le revenu familial arabe net de l’inflation a augmenté de 7,4%. Les Arabes «très satisfaits» de leur situation économique sont passés de 40% en 2005 à 60% en 2011.

4.000 arabes travaillent en haute technologie contre 400 en 2009, et pourtant la presse libérale tente de cacher la politique israélienne.

Elle souligne constamment que le principal obstacle à la résolution du conflit israélo-palestinien est le comportement des politiciens d’extrême-droite anti-arabes, dirigés par Naftali Bennett, qui font la promotion des « colonies juives en Cisjordanie ».

On nous dit aussi sans cesse que les attitudes des juifs contre les arabes, nourris par la rhétorique du Premier ministre Benjamin Netanyahu, menacent les droits civils et les possibilités offertes aux citoyens arabes d’Israël.

Ajoutant des histoires au sujet de la destruction des villes bédouines et de mauvais traitement des réfugiés africains, il n’est pas étonnant que de nombreux étudiants considèrent aujourd’hui Israël parmi les pays les plus racistes du monde. L’annonce du président américain élu Donald Trump de son ambassadeur proposé à Israël a encore intensifié la critique.

Mais que se passe t’il réellement auprès de la population arabe israélienne tant diabolisée ?

Dans la dernière décennie, le gouvernement Netanyahu a entrepris des efforts qui ont considérablement amélioré la réussite professionnelle et pédagogique des citoyens arabes. Aujourd’hui, les Arabes israéliens comprennent 21 pour cent de la population israélienne et 23 pour cent des médecins israéliens.

Plus généralement, les Arabes comprennent 16 pour cent des étudiants de première année dans l’enseignement supérieur, comparativement à 8 pour cent dix ans plus tôt.

En effet, des études récentes montrent des familles arabes qui ont pratiquement le même niveau de satisfaction de leur vie que les familles juives.

Ces gains sont obtenus suite à l’ intégration dans la société israélienne, et constituent un objectif réaliste pour beaucoup au sein de la population arabe. Les trois quarts des Arabes israéliens considèrent « Israël » comme une partie de leur identité.

Ils exigent que leurs représentants élus de la liste commune poursuivent leurs efforts auprès de la population arabe israélienne plutôt que favoriser la solidarité avec les Palestiniens en « Cisjordanie » et à Gaza. En conséquence, 73 pourcents sont en désaccord avec la décision de la liste commune de ne pas assister aux funérailles de Shimon Peres.

En général, le chef de la Liste commune, Ayman Odeh, a suivi les désirs de la population arabe israélienne. En collaboration avec Sikkuy en Décembre 2015, le gouvernement israélien a adopté le projet de loi 922 .

La loi visait à corriger les inégalités de longue date de financement du gouvernement en allouant une somme sans précédent pour les communautés arabes. Par exemple, cette loi a consacré aux villes arabes 40 pour cent du budget de transport pour les prochaines années, en particulier dans les zones bédouines.

Dans le même temps, sous la direction de Merhavim , l’objectif du ministère de l’Education d’augmenter de 500 le nombre d’enseignants arabes dans les écoles juives dont le sujet de l’enseignement n’est pas la langue.

Sur le marché du travail, le nombre d’Arabes dans les domaines de haute technologie continue de croître. Les Arabes comprennent maintenant 28 pourcents des étudiants à l’Université Technion et plus de 4.000 sont employés dans l’industrie de haute technologie par rapport à il y a moins de 400 , il y a huit ans.

Ces avancées se produisent en raison du rôle actif des membres de la coalition de Netanyahu, en particulier ceux de Shas et du Likoud. Probablement l’un des bailleurs de fonds les plus importants de ces progrès a été Bennett.

Quand il est devenu directeur du ministère de l’ Education, de nombreuses critiques du gouvernement craignaient qu’il suspendrait les efforts visant à élargir le nombre d’enseignants arabes de langue non-arabe dans le système scolaire juif.

Au lieu de cela, il a facilement accordé un financement supplémentaire lorsque Merhavim a souligné la nécessité de soutenir les efforts de conservation. Cet automne, l’augmentation du nombre a atteint 300, de sorte que pour la première fois, la majorité des enseignants arabes dans les écoles juives ont enseigné des sujets autres que l’arabe.

Lorsque Merhavim a communiqué ceci à Bennett, il est devenu émotif, ses yeux ont pleurer. Et une étude récente a révélé que ces enseignants arabes ont réduit considérablement les attitudes anti-arabes parmi les étudiants juifs.

Quand je dis cela aux co-directeurs de Tsofen , le groupe qui a le plus contribué à la croissance de l’emploi dans le secteur de la haute technologie, ils ne sont pas surpris. Lorsque le groupe a commencé ses opérations en 2008, Bennett a contribué à la capacité de Tsofen pour obtenir le financement du gouvernement dont il avait besoin pour réussir.

En effet, grâce au projet de loi 922, Tsofen espère mettre en œuvre un plan ambitieux visant à convaincre les entreprises de haute technologie de construire des installations dans les villes arabes, ce qui rend plus facile pour les Arabes israéliens à travailler dans le secteur.

Il y a dix ans, le gouvernement a approuvé la possibilité pour les jeunes femmes d’entrer dans le Service national où, pendant un an, elles se livrent à des activités de services sociaux. Pour les premières années, un certain nombre de partis politiques et organisations arabes ont utilisé des tactiques d’intimidation pour décourager la participation arabe.

Le parti Balad nationaliste, en collaboration avec certaines organisations féministes arabes, a réussi à limiter les participations arabes aux Bedouins, chrétiens et druzes. Finalement, cependant, il est devenu clair que le Service national a été bénéfique à la fois pour les femmes arabes individuelles et les communautés qu’elles desservent. En conséquence, il est devenu un choix personnel qui ne sera plus stigmatisé, conduisant à une plus large participation.

En 2000, la police a tiré sur des manifestants entre juifs et arabes, en tuant 13. En réponse, le Fonds Abraham a permis d’amorcer des changements dans la formation de la police et l’intégration des Arabes dans la force de police nationale.

En 2010, près de 100 villes arabes avaient des policiers arabes, contre moins d’une douzaine , dix ans plus tôt. Maintenant, avec l’approbation tacite de nombreux maires arabes, le gouvernement a mis en place une campagne agressive pour ajouter encore des policiers arabes dans les villes arabes. En plus de participer à des forces de service et de la police nationale, les Arabes israéliens seront en outre intégrés dans le tissu national.

Certes, il y a encore de nombreux obstacles à l’ensemble des membres de la communauté arabe dans la société israélienne. Cependant, il est tout à fait inapproprié pour les détracteurs du gouvernement, comme le New Israel Fund d’ignorer sinon supprimer de l’information sur la façon dont beaucoup de progrès ont été réalisés dans la dernière décennie.

Ces critiques et leurs alliés nationalistes palestiniens sont attachés à une stratégie de confrontation avec un gouvernement prétendument raciste. En revanche ces améliorations démontrent massivement les avantages d’un engagement constructif avec les membres de droite de la coalition gouvernementale actuelle qui ont un véritable engagement à améliorer la situation des citoyens arabes. Il est temps que cette histoire plus précise soit racontée.

Par Robert Cherry, professeur d’économie à Brooklyn College et CUNY Graduate Center.

Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur.