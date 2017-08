Époustouflant | Une délégation israélienne s’est rendue en Sibérie et a documenté la vie d’une tribu menacée de disparition

Une délégation israélienne a poursuivi la vie d’une tribu d’esquimaux menacée de disparition pendant un mois en Sibérie. Ils ont documenté l’histoire de la famille de la tribu Nantong dans la région et construit la généalogie de cette communauté.

Cette tribu vit profondément avec les rennes des prairies dans la Sibérie enneigée, et dans des conditions climatiques extrêmes, coupé du monde moderne et avec un accès limité à la technologie.

Les israéliens ont réussi à documenter leur riche histoire familiale, basée sur un mode de vie nomade. La culture et le patrimoine de la tribu est basée sur la mémoire collective et sont transmises de génération en génération par le bouche à oreille. De nombreux membres de la tribu ont été responsables du mode de vie urbain au cours des dernières années et ont voyagé dans les villes voisines. L’urbanisation inévitable les invitant vers l’intégration dans une ville moderne leur ont fait perdre leur culture et le patrimoine de leur tribu pour toujours.

Le projet de cette délégation israélienne est une initiative volontaire de la société israélienne « MyHeritage » à la découverte de leur histoire familiale.

Ceci est le troisième voyage effectué par ce groupe qui s’est déjà rendu au Namibie en Afrique et en Papouasie-Nouvelle-Guinée où la aussi ils ont documenté la vie des tribus locales et leur riche histoire culturelle, afin que les générations futures connaîtront leurs pères.

La délégation a dit que le voyage en Sibérie fut le plus difficile en raison des conditions climatiques extrêmes, les problèmes de transport et une manœuvre complexe. Selon Levi Golan, chef de la délégation de MyHeritage: « Après deux vols et dix heures de conduite sur la neige et sur un terrain sans fin, nous avons remarqué des tentes recouvertes de peaux afin de les protéger contre le froid . Nous avons reçu un accueil de cette tribu avec beaucoup d’enthousiasme où ils nous ont honorés avec tout ce qu’ils ont à offrir, le sucre, du renne, du poisson frais ‘.

Nous avons vécu avec eux pendant un mois et avons appris qui est la tribu de Nantong. Ils ont réussi sur plusieurs générations à préserver leur mode de vie nomade malgré les tentatives du gouvernement russe de les réinstaller dans les centres urbains. « Il y a quelque chose de très beau dans leur capacité à maintenir une forte identité », a déclaré Levy. « Ceci est une tribu qui fait tout par elle-même. Leur style de vie tourne autour des troupeaux de cerfs en leur possession. Ils les vendent pour vivre, mangent leur chair , les utilisent pour tirer le traîneau et utilisent leur fourrure pour préparer des tentes, des vêtements et des bottes qui leur permettent de survivre à moins 50 degrés. En outre, les Rennes ont une signification symbolique selon leurs convictions religieuses. ‘

L’équipe israélienne a vécu aux côtés de cette tribu pour connaitre leur mode de vie et leur culture, et a interviewé des dizaines de Nantong et ont bien compris la grande importance de préserver leurs traditions culturelles uniques. Ils leur ont racontées en détail sur leur mode de vie, leurs souvenirs d’enfance et la routine quotidienne, ainsi que des informations généalogiques, y compris les noms, les lieux et les dates. Les descendants de la tribu recevront un accès libre à la documentation spéciale, et à travers laquelle ils pourront reconnaître, mettre à jour et transmettre aux générations futures la culture de leurs ancêtres.