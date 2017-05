« Envoyé Spécial » ne vous dira jamais que le Liban a presque fini de construire un mur, avec 4 tours de guet, enfermant 100 000 Palestiniens !

Les groupes de «droits de l’homme» et les groupes «pro-palestiniens» aiment dire qu’Israël emprisonne les Palestiniens à Gaza aussi bien qu’en Judée Samarie dans une «prison en plein air»?

Vous savez comment les médias couvriront de manière exhaustive toutes les mesures défensives prises par Israël pour se protéger contre les terroristes qui vivent parmi les Palestiniens comme une «punition collective»?

Vous savez comment la clôture de sécurité d’Israël qui a sauvé des centaines ou des milliers de vies est systématiquement dénoncée car cela nuit à certains Arabes?

Vous savez comment les dirigeants palestiniens enverront des plaintes officielles à l’ONU pour tout ce qu’Israël fait, ou prétendument, qui a le moindre impact sur le plus petit nombre d’Arabes palestiniens?

Enfin, une dernière question: Combien de fois avez – vous lu ou entendu parler d’ une prison en plein air, avec des tours de guet, étant construit autour d’ un camp de l’ UNRWA palestinien au Liban qui abrite quelque 120 000 personnes?

De Daily Star Lebanon:

Le mur est maintenant « complété à 80% ». Les responsables palestiniens et les membres du comité populaire du camp du sud du Liban ont conclu des accords provisoires suite à des discussions avec l’armée.

Cependant, les réfugiés palestiniens sont confrontés à divers problèmes liés à la construction du mur. La maison d’Omm Issam a perdu plusieurs de ses pièces en raison de sa proximité avec le mur.

Une source a déclaré à The Daily Star que le mur traverserait des centaines de maisons.

Abu Yassin, dit avec ironie que le mur est maintenant son voisin.

En novembre 2016, il a été annoncé qu’un accord avait été conclu entre l’armée libanaise et les factions palestiniennes pour construire un mur et ériger des tours de guet autour d’Ain al-Hilweh et que le processus était bien engagé.

Le déménagement consistait à maintenir la sécurité dans le camp, ce qui a été secoué par des affrontements, plus récemment en avril. Les six derniers jours d’affrontements continus ont laissé au moins 10 morts et plus de 50 blessés.

Malgré un accord initial entre l’armée libanaise et les factions palestiniennes, l’opposition au mur a été montée pendant le processus de construction, obligeant l’armée à arrêter temporairement la construction.

« Les factions palestiniennes l’acceptent implicitement [malgré une objection vocale plus tard] », a déclaré une source au Daily Star en février. Il a été annoncé qu’un accord avait été conclu entre l’armée libanaise et les factions palestiniennes pour construire un mur et ériger des tours de guet autour d’Ain al-Hilweh et que le processus était en cours.