Entre joie et tristesse : Un an après l’assassinat terrible de Daphna, sa fille Renana se fiance ! Mazel Tov!

Renana avait fait tout ce qu’elle pouvait pour protéger ses jeunes frères et sœurs afin qu’ils ne soient pas blessés pendant l’attaque.

Sa mère héroïque Dafna avait combattu l’attaquant comme elle le pouvait en maintenant le couteau dans sa chair de sorte que le terroriste ne puisse pas le sortir et poignarder ses enfants. Le terroriste s’était échappé, mais avait été capturé quelques jours plus tard.

Renana s’est fiancée avec le jeune homme Leiba Ohr. La proposition a eu lieu au Mont des Oliviers, avec la vue sur le Mont du Temple.

En outre, à l’anniversaire de la mort de Dafna Meir, un livre intitulé «Que faire si je meurs demain ? » sur la vie de Dafna Meir, a été publié.

« Ce fut une année très intense avec Dafna » a dit Yifat Ehrlich, qui a écrit le livre. « Il y a quelque chose de remarquable à propos de cette femme. Je ne la connaissais pas, mais je me suis retrouvé face à sa disparition au cours de cette dernière année et ce fut intense en émotion. «

