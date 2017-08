Les enseignants arabes israéliens et leurs directeurs d’école reçoivent des paiements de l’État malgré l’incitation contre Israël

Des dizaines d’enseignants et de directeurs du système éducatif du secteur arabe en Israël ont incités des violences contre les soldats de l’État juif et des FDI, à l’intérieur et à l’extérieur de la classe, a déclaré Israël Hayom, ce vendredi. Selon le ministère de l’Éducation, des mesures disciplinaires ont été prises contre 12 d’entre eux: un directeur principal et deux enseignants ont été congédiés.

La guerre contre l’incitation à la violence en classe fait partie de la désinformation sur les récits historiques dans les manuels scolaires de l’Autorité palestinienne utilisés dans certaines écoles de Jérusalem-Est. Le ministre de l’Education Naftali Bennett (Habayit Hayehudi) a déclaré qu’il utiliserait une poigne de fer contre l’incitation pro-révisionniste arabe.

« Nous ne permettrons pas l’incitation dans le système éducatif », a déclaré Bennett. «Notre politique est cohérente : toute incitation contre l’État d’Israël, contre nos citoyens israéliens ou contre les FDI sera punie par la loi».

La Division de l’application de la loi au ministère de l’Éducation, qui surveille les contenus éducatifs dans les écoles de Jérusalem-Est et ailleurs dans le secteur arabe a traité ces derniers mois un grand nombre de cas où les principaux et les enseignants ont incité une propagande contre l’État d’Israël et les FDI. Les rapports du Ministère de l’éducation comprennent une liste des cas d’incitation par les enseignants.

Un nombre important d’incidents ont lieu à Jérusalem-Est, où certaines des écoles sont exploitées avec l’aide des associations de l’AP qui reçoivent des fonds provenant de pays arabes comme le Qatar. Les directeurs d’école et les enseignants suivent les directives de ces associations et organisent des événements scolaires tels que des salutations aux martyrs et même des funérailles organisées pour les martyrs.

Selon le rapport, lors d’une activité éducative organisée dans une école arabe en Israël, les étudiants se sont amusés à simuler un tribunal, où les enfants habillés en tant que terroristes arabes récitaient la poésie anti-sioniste alors que d’autres habillés en tant que forces de sécurité israéliennes regardaient passivement.

Le directeur de l’école et un autre professeur à Beit Hanina, un quartier arabe de Jérusalem-Est, ont été congédiés après avoir organisé une pièce dans laquelle un des étudiants habillé en tant que soldat israélien avait recruté un collaborateur et tiré sur un autre élève qui était un «martyr».

Dans une école d’Umm al-Fahm, une ville du district de Haifa, un professeur de religion et d’islam a été capturé incitant ses étudiants et, en réponse, le ministère de l’Éducation a révoqué son permis d’emploi.

Dans une école d’Al-Issawiya, un quartier urbain et arabe de Jérusalem, le directeur de l’école a été suspendu pour incitation, ainsi que le directeur de l’école de Ras al-Amud, un quartier arabe de Jérusalem orientale.

Dans un autre cas, un enseignant qui était employé sans permis dans une école à Ilut, un conseil local arabe dans le district nord d’Israël, a incité de même, et il a été décidé de ne pas approuver son emploi.

Au cours des dernières années, le ministère de l’Éducation a essayé de lutter contre l’incitation contre l’État par les enseignants du secteur arabe. Dans certains cas, des recherches ont été lancées sur les enseignants qui ont transmis leur message non seulement à leurs étudiants, mais aussi aux réseaux sociaux.

La municipalité de Jérusalem a publié un communiqué disant qu’il «travaille à améliorer le système éducatif à Jérusalem et que 28 millions de dollars ont été investis dans le système éducatif à Jérusalem avant l’année scolaire 2017-18. En outre, au cours de l’année à venir, 5 800 élèves des écoles secondaires à l’est de Jérusalem étudieront pour la première fois le programme d’études agréé par Israél.