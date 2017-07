Une enseignante soupçonnée de viol provoque une tension entre l’ Australie et Israël qui refuse de l’extrader

Malka Leifer n’a jamais été interrogée et n’a pas dit un seul mot aux journalistes depuis qu’elle s’est échappée d’Australie vers Israël, il y a quelques années. Le mois dernier, elle a été un sujet de scandale dans la communauté juive en Australie. Leifer, 48 ans, qui était directrice de l’école orthodoxe « La congrégation d’Israël » à Melbourne, en Australie a fait les manchettes. Il y a neuf ans , elle a été soupçonnée d’avoir commis des dizaines de crimes sexuels, y compris le viol sur des écolières. Quelques heures après avoir appris ces allégations, elle s’est enfuie en Israël.

En Juillet 2013 , elle a été soumis à une demande d’extradition par les autorités australiennes. En Août 2014, après avoir été arrêtée en Israël, la poursuite a demandé au tribunal de procéder à l’extradition.

Mais en mai 2016 , la procédure d’extradition vers l’Australie a été stoppée suite à la position sans équivoque du psychiatre.

Toute cette affaire fait aujourd’hui son retour dans les nouvelles en Australie au cours des dernières semaines qui ont suivi la demande de l’une des plaignantes contre Malka Leifer, une ancienne élève qui aurait été une victime de Leifer. La jeune Dassi Ehrlich a été interviewée et a longuement évoqué la question, et a même publié une photo qui montre apparemment Leifer lors de Lag Baomer à Méron.

Après que Leifer a fait valoir devant un tribunal qu’elle se trouve dans une situation émotionnellement précaire, Israël a interdit l’extradition.

Les médias australiens ont longuement traité le sujet ces dernières semaines, y compris un grand article sur la chaîne de télévision australienne ABC. Les membres de la communauté juive en Australie ne comprenaient pas pourquoi Leifer n’a pas été extradée en Australie.

Leifer, une mère Haredi , fait partie de la communauté de Melbourne qui se concentre dans huit bâtiments. Les femmes ne sont pas autorisées à travailler en dehors de la maison, les familles ont habituellement dix ou plus d’enfants, et les hommes sont vêtus de vêtements traditionnels juifs.

« Quand Leifer est venu vers moi » a dit son ancienne éleve, Dassi Ehrlich au journal australien, « J’étais une jeune fille de 15 ans, naïve et je ne savais pas qu’elle pouvait m’embrasser sur la bouche. Leifer a agit rapidement vers des actes laids. Elle proposait des cours particuliers à son bureau « . Dassi Ehrlich ne se méfiât de rien quand Leifer l’enveloppé de ses bras , elle était sûr que c’était un signe d’estime et d’amour sincère.

Mais la suite a montré le contraire…Ce fut complètement différent quand Leifer a frotté ses cuisses et a pénétré le corps de l’étudiante avec ses doigts.

Ces réunions, selon Ehrlich, ont duré plus de trois ans. « A la fin nous nous sommes séparées comme si rien était arrivé », a déclaré dans une interview Ehrlich, mettant l’accent sur sa solitude. L’élève n’avait personne à qui parler. D’autres interviews sur les médias Australien rapporte que Ehrlich a décrit comment elle a du mal à oublier l’épreuve. « Je vois ses mains me déshabiller, toucher mon corps exposé, » dit-elle. « Mais je ne suis pas là. Je suis vide. Dans cette chambre, je n’existais pas. Elle m’a tué, la mort qu’on entend pas « .

La relation avec Leifer s’est arrêtée quand Erlich avait 18 ans, et elle s’est mariée rapidement. Avec son mari, elle a déménagé en Israël pour que son mari puisse continuer l’enseignement religieux. Mais Ehrlich, une jeune femme et un jeune marié, ne pouvait célébrer son mariage. Elle était déprimée, mais elle n’a pas osé dire à son mari au sujet de son passé. Seul un psychologue, l’a forcé de parler pour surmonter sa propre dépression. Puis Ehrlich a découvert que Leifer avait aussi fait souffrir deux autres filles.

Dassi Ehrlich a décidé de revenir en Australie avec son mari, mais elle n’allait pas bien a et du subir des soins , finalement elle a divorcé, et la communauté Haredi l’a rejeté.

