Un enregistrement sonore entre le commandant du soldat Elor Azria et son père Charlie fait scandale

Un enregistrement du commandant de l’unité Kfir, Gaï Hazout a été rendu public ce mercredi, dans lequel il est entendu parler avec Charlie Azaria, le père de Sgt. Elor Azaria lui demandant de changer sa défense dans un effort d’alléger la peine de Elor, qui devrait être annoncé dans un délai d’un mois et renoncer à faire appel. La conversation a été enregistrée ce lundi, et a été révélé par Channel 2 et le journaliste Amit Segal.

Ce mardi, un Porte-parole de Tsahal a nié que Gaï Hazout avait proposé à Azria un accord en échange de renoncer à faire appel, suite au verdict d’homicide involontaire pour la mort d’un terroriste arabe, mais l’enregistrement mentionné ci-dessus présente le cas contraire.

«Je peux vous offrir ce qui suit, » dit Gaï Hazout à Charlie. «Je peux vous obtenir une rencontre avec le procureur militaire en chef et lui demander toutes les possibilités pour aller de l’avant avec la poursuite de Tsahal, que ce soit un conseil ou en ajoutant une personne à l’équipe de défense. Je n’ai pas une formation juridique. Tout ce que je sais est que ce que je l’ai lu au cours du dernier week-end, et cette ligne de défense, au moins de ce que je l’ai lu, n’a pas eu beaucoup de succès jusqu’à présent. «

Après Hazut lui propose de rencontrer « dès ce soir » la direction de Tsahal, l’adjoint du chef de Tsahal et le Commandement central GOC, en plus du procureur militaire en chef. Charlie a répondu à l’offre de Gaï Hazout en lui disant :

» Je ne veux pas que mon fils de 21 ans soit reconnu coupable d’homicide involontaire quand il n’a rien fait, pour avoir juste servit son pays. Si Dieu ne plaise on m’aurait dit : » Ecoute, un Palestinien marchait dans la rue et il lui a tiré dessus, j’aurais répondu : «Es-t’il fou? En ce qui me concerne, s’il n’y a pas d’accusation d’homicide involontaire, alors je n’ai aucun problème avec lui. Je ne veux pas causer à l’armée tout dommage, au contraire, je veux sortir et dire aux soldats qu’ils doivent s’enrôler, que nous ne disposons pas d’autre pays « .

«Quand j’entends des soldats m’appeler et dire, » Ecoute, Charlie, je ne sais pas quand tirer et quand je ne devrais pas. Si je ne tire pas et qu’ils me disent que je n’ai pas agi de manière opérationnelle, et si j’agis, je vais être debout dans les chaussures de ton fils, qu’est-ce que je peux leur dire? Je ne veux pas des dommages. Quand j’ai vu l’événement ( l’attaque du camion bélier ce dimanche), je me suis senti honteux. A ce jour mes douleurs cardiaques sont revenus. …nous enterrant quatre soldats maintenant ».

L’unité du porte-parole des FDI a publié une déclaration après la publication de l’enregistrement. « Le porte-parole de Tsahal tient à préciser qu’aucun détail du contenu ne sera révélé de cette rencontre qui a eu lieu entre la famille de Sg.t Elor Azria et son commandant, mais il nie le faux rapport de Channel 2 qui a insinué qu’un accord a été offert à l’égard d’une peine plus légère ou à pour renoncer à l’appel ou toute autre ingérence dans la procédure judiciaire « .

Le porte-parole de Tsahal a continué: « Le Sgt. Elor Azaria a droit à une procédure judiciaire propre, exempt de pressions supplémentaires et traité par ses commandants d’une manière continue comme il se doit pour tout autre soldat de Tsahal. « Il a ajouté que« le point de la réunion était de voir si la famille avait besoin d’une aide supplémentaire « .

Suite à l’enregistrement rendu public, les représentants légaux des Azria ont signé une pétition au Ministre de la Défense Avigdor Liberman avec les revendications que la conduite du commandant Hazout était « scandaleuse, exaspérante et mauvaise », et qu’il «traverse toute règle ou loi supposée. »

