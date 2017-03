Enquête : Les villes où les conducteurs conduisent sans la ceinture de sécurité en Israël

Le groupe de jeunes « Green Light », en l’honneur de Shnei Ou Jashin, et le promoteur Peraj-Tutorat enfants, ont mené une étude et ont démontré qu’un quart des conducteurs de voitures particulières n’utilisent pas une ceinture de sécurité.

La ville dans laquelle, il y a le moins de passagers sans la ceinture est Haïfa. L’enquête auprès des jeunes de Greenlight a été menée dans 150 villes et collectivités locales à travers le pays et a inclu l’observation de 30.000 conducteurs et passagers de 15 mille véhicules.

Dans 29,961 conducteurs et passagers observés, 7.877 passagers ne portaient pas la ceinture de sécurité, ou 26%.

L’examen de l’échantillon a révélé que Bnei Brak a le taux le plus élevé de passagers non ceinturés, avec 78%, par rapport à Haïfa, où seulement 15% des passagers ne mettent pas de ceinture.

Après la ville de Bnei Brak, celle de Ramat Hasharon avec un taux de 58% des conducteurs et des passagers ne portent pas de ceintures de sécurité.

Puis Raanana (47%), Tel – Aviv et Holon (33%), Herzliya (30%), Bat Yam (28%), Jérusalem (26%) et Beer Sheva (25%).

Les données de l’Association « Green Light » et selon les rapports du Bureau central des statistiques montre qu’en 2016, 46 personnes sont mortes dans des accidents de la circulation et ne portaient pas le ceinture de sécurité bouclée.

Le PDG, Samuel Aboav Greenlight, a commenté ces données : « Les gens ne craignent pas de conduire sans ceinture, car il est très peu probable que la police les remarque ».