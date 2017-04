Enquête JPPI : Les Juifs israéliens et Arabes sont heureux de vivre en Israël… mais pas ensemble

Le Jewish People Policy Institute (JPPI) a publié jeudi son deuxième indice pluriannuel qui constate que plus de 90% des Israéliens juifs et près de 80% des Israéliens arabes se sentent «à l’aise» ou «très confortable» pour être «qui ils sont» en Israël. Cependant, une grande majorité de Juifs et d’Arabes ne pensent pas qu’il soit sage de vivre ensemble.

Selon la nouvelle enquête, la majorité des juifs pensent qu’il est judicieux pour les juifs laïques et religieux de vivre ensemble, mais pas pour les Juifs séculiers et Haredi. Il est intéressant de noter que dans les deux cas, le groupe « totalement laïc » est réticent à encourager un tel mélange. JPPI a également constaté que les juifs ayant des différences ethniques politiques et / ou intrajudiennes recommandent de vivre dans les mêmes quartiers. De même, une grande majorité d’Arabes musulmans et plus de 90% des Arabes chrétiens en Israël ne pensent pas qu’il soit sage que leurs groupes respectifs vivent ensemble.

Parmi les juifs, le sentiment de confort est plus grand pour ceux qui se définissent plus loin dans le spectre politique ou religieux. Parmi les Arabes, le sentiment de confort est plus grand pour ceux qui définissent leur identité principale comme «israélienne» et sont plus bas (mais toujours élevés) parmi ceux qui définissent leur identité principale comme «arabes» ou «palestiniens».

La perception publique de quelques secteurs de la société israélienne « contribuent » plus ou moins à la réussite du pays et montre que les soldats sont perçus de manière plus positive, beaucoup plus que tout autre groupe (l’enquête JPPI de 2016 a trouvé le même résultat). Les deux groupes dont les enfants ont tendance à ne pas servir dans l’armée, les Arabes musulmans et les Juifs ultra orthodoxes sont perçus comme les moins favorables au succès du pays, et cette année – après avoir ajouté de nouveaux groupes au questionnaire – ils sont joints par les Bédouins.

Autres résultats intéressants: les Israéliens arabes classent les soldats israéliens plus élevés que la plupart des autres groupes. Ils classent les «colons» au bas de la liste. Et, comme les juifs israéliens, les Arabes israéliens ont également une vision sombre de la contribution des Juifs ultra orthodoxes au succès d’Israël.

L’enquête a été menée par Panels Politics à l’aide d’un échantillon de 1300 Israéliens.

