Enquête en Israël : 49% des Haredim sont sur Internet, 21% ont un smartphone

Quarante-neuf pour cent de la population Haredi utilisent Internet selon l’association Israël Internet. Ces chiffres sont plus élevés que les statistiques pour les utilisateurs Haredi, mais ils se situent encore bien en dessous du reste de la société israélienne, dont 88% sont en ligne.

Quatre-vingt dix pour cent des Haredim qui n’utilisent pas Internet citent des raisons religieuses. Les autres évitent le moyen en raison d’un manque de dépistage fiable, le manque d’intérêt, le manque de compétences, ou un ordinateur absent.

Sur la partie des Haredim qui surfent sur Internet : 40% utilisent un ordinateur portable ou un smartphone ; l’utilisation informatique est de 56% seulement ; et seulement 4% ont une ligne Internet sur leurs smartphones.

Kikar Hashabbat, qui a instruit l’enquête, a noté que B’nai B’rak, a le plus haut pourcentage de Haredim en Israël, et termine cinquième dans la commande de produits en ligne. Ce fait amusant a été révélé il y a environ six mois à un comité de la Knesset par le PDG, Dan Goldstein, qui a dit que « sur environ 80 villes en Israël, Bnei B’rak est le cinquième en termes de nombre de colis livrés par le post office, les paquets qui arrivent en Israël via le site Internet en ligne e-commerce ».

Alors peut-être que plus que 49% des Haredim sont en ligne ? Et peut-être la différence entre l’ordinateur et l’utilisation des smartphones est a vérifier avec le fait que vous pouvez cacher votre ordinateur, mais lorsque votre smartphone émet un signal sonore, l’ensemble de la shoul le saura ?

