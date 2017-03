Enquête: 36% des Juifs laïques veulent quitter Israël

Un énorme 27% de la population juive d’Israël quitterait le pays si elle le pouvait, selon un sondage réalisé pour Masa Israël à la veille de sa quatrième conférence qui se tiendra à la Knesset, ce lundi.

Le taux le plus élevé de ceux qui souhaitent quitter Israel sont les Juifs laïques, où 36% ont dit qu’ils sont prêts à quitter ce pays. Parmi les Juifs religieux seulement 7% ont exprimé le même souhait.

L’enquête a identifié un profil d’un Juif israélien souhaitant quitter le pays: un homme laïque qui n’a pas de relation (célibataire, divorcé, veuf), entre 23 ans et 29 ans.

Un autre problème notable dans l’enquête était l’identité entre le sentiment de se sentir israélien ou juif :

Alors que 83% des répondants qui ont dit qu’ils étaient «traditionalistes» 90% ont dit qu’ils étaient «religieux» et qu’ils se définissent d’abord comme Juifs, seulement 53% de ceux qui ont dit qu’ils étaient «laïques» se considèrent comme juifs en premiers, tandis que 44 % sont des Israéliens d’abord.

La conférence, intitulé Masa israélienne dont certains des hôtes seront le président de la Knesset Yuli Edelstein (Likoud), le ministre de l’Éducation Naftali bennett (Habayit Hayehudi), et le chef de l’opposition Isaac Herzog (sioniste Camp).

Uri Cohen, PDG de Roots israélienne Odyssey, a déclaré dans un communiqué que «le fait même que tant disent qu’ils quitteraient le pays si ils en avaient l’occasion suggère que de nombreux citoyens israéliens ne se sentent pas un sentiment d’appartenance au pays. C’est une nouvelle alarmante qui oblige chacun d’entre nous à faire face à cette question difficile « .

Cohen a ajouté que les données de l’enquête attestent «un problème dans le sens de l’identité, et la connexion avec l’appartenance à la nation, la terre et l’état d’Israël, et cette réalité crée une scission dans la société israélienne dans son ensemble « .

