ENFIN ! Un fonctionnaire de l’ ONU confirme un fait historique et indéniable : « Les juifs sont liés à Jérusalem »

Le secrétaire général des Nations Unies António Guterres a rencontré le Président du Congrès juif mondial Ronald S. Lauder cette semaine et a réitéré à la radio israélienne qu’il y a un lien absolu entre le peuple juif et la terre d’Israël.

Dans l’interview à la radio, António Guterres a également dit « il n y a aucun doute que Jérusalem est, aujourd’hui, une ville sainte pour les trois religions. Ce sont des faits que personne ne peut nier. »

Lauder a dit au secrétaire général qu’il a trouvé « obscène » que 20 des 26 résolutions adoptées par l’Assemblée générale ont choisi de condamner , un seul pays, Israël, trois ont voté contre la Syrie, où plus de 500 000 personnes sont mortes, et seulement un vote contre l’ Iran, la Corée du Nord et la Crimée.

« L’ONU a été construite sur les os brisés du peuple juif après la Seconde Guerre mondiale », a déclaré António Lauder. « C’est une institution dédiée à faire en sorte que ce qui est arrivé dans la Shoah ne se reproduise plus. »

« Il est donc particulièrement scandaleux que l’ONU a été pris en otage par les ennemis d’Israël pour délégitimer l’Etat juif », a ajouté Lauder. António Guterres a promis qu’il serait « engagé à agir avec impartialité » sur toutes les questions relatives à Israël et au Moyen – Orient.

Ronald Lauder a dit plus tard qu’ « il y a une bouffée d’air frais provenant de l’Organisation des Nations Unies … un souffle attendu depuis longtemps . » Il a ajouté, « Nous sommes très encouragés par l’engagement des États-Unis pour son honnêteté et le changement, et nous soutenons sa position selon laquelle les organes tels que le Conseil des droits de l’ homme des Nations Unies doivent toujours être condamnés tant qu’il y a des parti pris anti-Israelien« .

Pour sa part, António Guterres a indiqué alors qu’il ne pouvait pas empêcher le Conseil des droits de l’ homme de faire passer ses résolutions anti-israéliennes et ses déclarations biaisées. Trois jours plus tôt, António Guterres a demandé qu’un rapport anti-israélien au vitriol écrit par deux anciens fonctionnaires de l’ ONU, Richard Falk et Rima Khalaf, soit retiré du site de l’ ONU. En réponse, Khalaf a présenté sa démission. Il est triste que lorsqu’un fonctionnaire de l’ ONU confirme un fait historique clair, cela doit être médiatisé !

Pendant ce temps, António Guterres a besoin de se défendre des dirigeants arabes en colère pour avoir enlevé le rapport de la CESAO absurde et associé à l’ONU. Il envisage de participer au sommet de la Ligue arabe la semaine prochaine en Jordanie , où nous verrons exactement comment il est cohérent…