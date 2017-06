La plupart des enfants syriens hospitalisés en Israël arrivent avec des bactéries dangereuses mettant en danger les israéliens

Une nouvelle étude menée par l’armée israélienne et l’hôpital de Nahariya a constaté que 79 pour cent des victimes de la guerre civile en Syrie reçoivent un traitement médical en Israël contre des bactéries résistantes aux antibiotiques et les isolent pendant l’hospitalisation.

La durée moyenne du séjour à l’ hôpital pour un enfant syrien qui vient des zones de guerre est d’ environ un mois. Il reste dans une pièce isolée jusqu’à ce que des tests de laboratoire confirment que les bactéries ont disparu.

Le document a été rédigé par un médecin du centre médical de Galilée à Nahariya, en collaboration avec la Faculté militaire et l’hôpital de Safed, qui a examiné tous les enfants entre les mois de Juin 2013 à Novembre 2014 .Sur 47 enfants qui sont venus pour le traitement de la Syrie, 37 d’entre étaient atteint de bactéries résistantes aux antibiotiques de toutes sortes.

Depuis le déclenchement de la guerre civile en Syrie, il y a six ans, l’hôpital de Nahariya est confronté à des coûts énormes en raison du traitement des réfugiés et doit obtenir le soutien du gouvernement en dépit des obligations de l’État. Le traitement humanitaire est un lourd fardeau qui exige une préparation exceptionnelle en termes d’isolement et de séparation entre chaque patient au – delà de la charge sur les services du personnel médical nécessaire pour fermer et sceller des chambres entières et stérilisées en faveur des soins aux enfants blessés et malades.

Ces dernières années, des milliers de syriens ont reçu un traitement dans les hôpitaux du nord comme les femmes, les hommes et les enfants blessés lors d’ attaques militaires ou à cause de maladies que le système médical actuellement en Syrie a échoué. Les auteurs de l’étude soulignent que , comme d’ autres zones de guerre dans le monde, la prévalence des maladies infectieuses dans divers virus tel que la polio augmente. La propagation des maladies sont causées en partie en raison de la forte densité de population, le manque d’infrastructures et de services de santé adéquats, une mauvaise hygiène et le traitement d’une large gammes d’antibiotiques de façon incontrôlée.

Maariv a publiée il y a trois ans, ce phénomène des bactéries résistantes et le danger qu’ils posent pour le personnel et les patients israéliens. « Certaines des bactéries des Syriens blessés qui était inconnues en Israël sont aujourd’hui présentes, comme la CRE. Elle se répand rapidement et avec force et reste très durable. La bactérie qui peut survivre deux semaines dans le lit du patient. Les patients sont hospitalisés en soins intensifs, avec un système immunitaire endommagé. Ils ont à un risque élevé et ne peuvent être isolés dans une seule chambre car il n’y a plus de place, ils sont placés dans la salle de soins intensifs, ce qui met en danger le reste de l’hôpital « , a témoigné l’équipe médicale.

Le maire de Safed a alors poursuivi l’Etat pour transférer les syriens dans les hôpitaux au lieu de réduire le fardeau des hôpitaux dans le nord. Il dit que les chambres d’hôpital sont grandes et vides et occupé par un seul enfant syrien, de peur qu’il transmet des bactéries infectieuses, «Chacun occupe 4 lits d’autres hôpitaux israéliens », a déclaré la Maire.

