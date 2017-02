Un enfant dans le sud d’Israël a développé une tumeur au cerveau apres un contact avec un chien

Un jeune enfant de 10 ans habitant le sud du pays, a subi une chirurgie pour enlever un kyste de son cerveau après avoir été infecté par un parasite dangereux qu’il a attrapé par le chien de la famille.

Un tel cas est rare, mais prévisible. La taille de la tumeur au cerveau était de 10 centimètres, la taille d’une petite balle. Ceci est un parasite appelé « Échinocoque » transmis à l’homme par contact avec un chien infecté.

« Le chien a été infecté de l’intérieur après avoir mangé des moutons et des bovins contaminés», explique le Dr Galia Gresaro, directeur de l’unité des maladies infectieuses « .

L’analyse a été réalisée par le professeur Shlomi Constantini, directeur des neurochirurgiens pédiatrique, et le Dr Jonathan Roth, un médecin-chef de l’hôpital, « Dana-Douek » au centre médical de Ichilov pour enfants.

« Le chien excrète les oeufs du parasite. Une personne infectée développe habituellement les kystes parasitaires dans le foie et rarement vers d’autres organes. Dans ce cas, l’enfant a développé un kyste au cerveau, ce qui est très rare, moins de 1% des cas. »

Elle a ajouté : « Le kyste se développe et cela peut durer parfois pendant de nombreuses années, les symptômes se produisent en fonction de l’emplacement du kyste dans les organes . L’enfant a eu au cours de plusieurs mois une grande faiblesse et le diagnostic a été réalisé grâce à l’imagerie de l’IRM du cerveau qui a révélé un kyste au cerveau ».

« L’opération était unique car d’une importance capitale car il a fallu retirer le kyste dans son intégralité et sans ouverture de manière à éviter la dispersion des parasites dans le cerveau», a déclaré le Dr Roth, qui a opéré l’enfant. « L’opération a été exactement comme prévu, et le retrait du kyste a été fait, et une amélioration immédiate chez l’ enfant constaté. Il continuera à recevoir un traitement médicamenteux contre le parasite mais son état est excellent « .

Et comment pouvons-nous éviter un problème similaire?

Selon Dr. Gresaro «l’hôte principal du parasite est généralement un chien infecté qui s’est nourrit d’ organes internes crus de bétail infecté et donc il est important de ne pas donner aux chiens des aliments provenant d’abats brutes d’ovins et de bovins »