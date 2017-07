Un enfant de 11 ans meurt dans un camp d’été juif en Pennsylvanie

Un jeune garçon de 11 ans qui fréquentait un camp d’été juif en Pennsylvanie est mort après avoir été hospitalisé dans ce que le personnel du camp a qualifié de «symptômes gastro-intestinaux».

Daniel Beer, de Norwood, au New Jersey est venu au Camp de vacances de Nah-Jee-Wah à Milford, en Pennsylvanie, lorsqu’il est décédé le 10 juillet à l’hôpital du Bon Secours Community Hospital à Port Jervis, à New York.

»Il n’y a pas de mots pour décrire la perte soudaine de la une vie d’un jeune enfant, et tout le monde dans la communauté du New Jersey est affligé par le décès de Daniel Beer », ont déclaré les responsables du camp dans une déclaration préparée, ajoutant : »Nos pensées et nos prières sont avec Daniel et sa famille. »Le camp a amené des psychologues pour les jeunes campeurs et le personnel.

La police enquête sur la mort du garçon. »Il n’y a rien de suspect à ce jour, mais nous enquêtons sur chaque mort avec inquiétude, en particulier celle d’un garçon de 11 ans, et nous travaillons pour comprendre ce qui est arrivé », a déclaré Mark Keyes, un agent d’information publique de la police de l’État de Pennsylvanie du New Jersey.

Ce mardi après-midi, la cause du décès n’a pas encore été confirmée, mais l’intoxication au monoxyde de carbone, des traumatismes et des blessures physiques ont tous été écartés, selon Keyes.

Un courrier électronique aux parents, signé par le directeur exécutif de NJY Camps, Leonard Robinson et le rNah-Jee-Wah, Kari Grove, a expliqué que le jeune homme avait des «symptômes gastro-intestinaux pendant la nuit», et a été traité dans leur infirmerie puis emmené à l’hôpital ce matin lorsque les symptômes ont empiré soudainement. »

Les administrateurs étaient »en attente d’un rapport médical complet pour déterminer, l’origine de sa maladie, et la dégradation de son état général si rapidement », selon le courrier électronique.

Les parents de Daniel, Sam et Jill Beer, ont rencontré les responsables du camp à l’hôpital.

Sur sa page Facebook, le père de Daniel a publié une photo de lui-même avec son fils, quant il a célébré son 11ème anniversaire le 4 juillet.

