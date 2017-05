En images : L’accueil du Président Mahmoud Abbas lors de sa visite en Inde

Le Président Mahmoud Abbas (Abou Mazen) au cours de la réception officielle suivi d’une réunion entre le président indien et le premier ministre.

Le président Abbas est arrivé avec une délégation dimanche soir et devrait s’entretenir avec le Premier ministre indien, Narendra Modi, afin de promouvoir les relations bilatérales entre les deux pays.

Selon le ministère indien des Affaires étrangères, il s’agit de la troisième visite d’Etat du président Abbas en Inde.

« Cette visite nous donnera l’opportunité de revoir toute la gamme de nos relations bilatérales, le processus de paix au Moyen-Orient, ainsi que les questions régionales et internationales », a déclaré un officiel anonyme du ministère. « Des protocoles d’entente pour la coopération dans divers domaines devraient être signés pendant cette visite. »

Outre ses rencontres avec le président, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et d’autres dignitaires de l’Inde, M. Abbas se rendra au Centre pour le développement des systèmes informatiques avancés (C-DAC) à Noida, pour encourager la coopération entre le Parc technologique Palestine-Inde, construit par l’Inde en Palestine, et l’industrie informatique indienne.

Selon les autorités indiennes, M. Abbas et le Premier ministre Modi avaient tenu des réunions importantes en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, en septembre 2015.

« L’Inde et la Palestine jouissent des liens historiquement étroits et amicaux. Outre le soutien politique à la cause palestinienne, l’Inde continue de soutenir des projets de développement en Palestine, en augmentant l’assistance technique et financière », selon un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères indien avant la visite du président Abbas.

Cette visite intervient avant la visite de M. Modi en Israël en juillet prochain. Il sera le premier Premier ministre indien à se rendre en Israël.

Selon certaines analystes, avec la visite de M. Abbas, l’Inde tente de trouver un délicat équilibre pour justifier sa proximité avec Israël.

Photos d’aujourd’hui à New Delhi le 16-5-2017 par le photographe Thaer Ghanaim :