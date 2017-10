Les employés palestiniens pourront travailler pendant Souccot en Judée Samarie

Le ministre de la Défense Avigdor Lieberman et le chef d’état-major, Gadi Eizenkot, ont mené une évaluation de sécurité et ont décidé d’autoriser l’entrée de travailleurs palestiniens dans des secteurs requis en Israël pendant la fête de Sukkot en Judée Samarie suite à la demande des organismes publics et des ministères et conformément à la recommandation de tous les organismes de sécurité.

Pour rappel, la semaine dernière, un employé palestinien a tué deux agents de sécurité et un policier des frontières avant de se rendre dans le yichouv juif où il gagnait plus de 10 000 ils par mois en faisant des ménagés chez les foyers juifs.