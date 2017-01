Un employé de Amazon ajoute une note sur le colis d’un client Juif :  » Salutations à l’Oncle Adolf »

Un employé Amazon à Londres a été congédié pour avoir écrit une note antisémite dans le colis d’un client juif : « Salutations de l’ oncle Adolf ».

L’employé d’Amazon a correctement deviné que la femme qui a acheté un jouet pour sa nièce était juive selon nom de famille, selon le Daily Mail.

Le client britannique a déclaré au Daily Mail que la note trouvée dans l’emballage Amazon l’a fortement choquée et a du prendre deux jours de congé.

La police métropolitaine enquête sur l’incident comme un crime de haine, selon le Daily Mail.

Un des amis de ma femme, Liran Meydat, qui vit dans le nord de Londres, a déclaré au journal que Amazon n’a pas pris l’incident au sérieux jusqu’à qu’il soit dénoncé dans les médias sociaux.

« Les Juifs britanniques ont peur de parler. Je suis Israélien , et je vis ici depuis quelques années, donc je ne sens pas de peur , « dit – elle au Daily Mail.

Un porte – parole de Amazon a déclaré au journal: » Nous prenons cet incident au sérieux et nous avons présenté des excuses au client. Nous avons étudié la question et avons renvoyé la personne concernée « .

