Émouvant : Visite surprise de Naftali Bennett à un soldat grièvement blessé à Gaza

Ce jeune israélien, Yéhouda Israel, était un combattant de l’unité Sayeret Rimon de la brigade Givati. Il a été grièvement blessé dans l’opération Tsouk Etan en voulant localiser le corps du capitaine Hadar Goldin qui avait été enlevé par le Hamas.

L’Israélien a été blessé à la tête et a été hospitalisé pour une période prolongée dans un état végétatif. Puis il a commencé à communiquer et la famille et les amis ont décidé de le ramener à la maison et de poursuivre le processus de reconstruction dans son village d’Ofra (en Judée Samarie).

Le jeune soldat qui a été hospitalisé pour une nouvelle chirurgie dans la région, a été invité par la communauté de Givat Shmuel car selon l’un des ses membres, Yossi Katz, ce soldat est un héros d’Israël qu’il ne faut pas oublier.

Le jeune soldat est très timide et a finalement accepté.

En parallèle , le ministre de l’éducation, Naftali Bennett, a décidé de lui faire une visite surprise :