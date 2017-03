ÉMOUVANT | La tombe du Rabbi Abraham Ibn Ezra a été peut être retrouvée dans un vieux cimetière de Tsfat (Safed)

La tombe d’un des plus grands sages d’Israël, Rabbi Abraham Ibn Ezra est peut être découverte ?

Rabbi Abraham Ibn Ezra a vécu il y a environ 900 ans pendant l’âge d’or espagnol. Il est connu comme l’un des plus grands interprètes de la Bible, philosophe et poète.

Il a passé la majeure partie de sa vie en Espagne, mais dans sa vieillesse, il a immigré en Israël mais le lieu de sa sépulture était inconnu.

Cependant, aujourd’hui le mystère peut être résolu et son lieu d’inhumation serait au cimetière de Safed.

La tombe serait près de la grotte de Hannah et ses sept fils et celle de Rabbi Yehoshua ben Ananias .

De plus la tombe est composée d’un rocher, ce qui a l’époque a révélé que la personne enterrée était importante.

» L’inscription sur le monument est très concluante. Récemment, nous avons trouvé les tombes de figures importantes dans ce même cimetière. »

» Il est connu que le rabbin Rabbi Ibn Ezra est venu à la fin de sa vie en Israël, comme beaucoup des savants de l’âge d’or comme Rabbi Yehuda Halevi, Maïmonide et Nahmanide.

En plus dans cette découverte pas encore officielle, une autre grotte a été découverte avec des écritures qui sont à l’étude.

35 % de réductions sur les produits de la Mer Morte pour les hommes