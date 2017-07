Émouvant : Les représentants de la communauté Druze viennent rendre visite à la famille Salomon durement touchée par le terrorisme palestinien

La communauté Druze a aussi été touchée par le terrorisme palestinien en perdant deux policiers tués sur le soi-disant site saint des musulmans qui a préféré faire couler le sang sur ce même endroit où les deux temples juives ont été construits.

Les Druzes ont décidé à leur tour de renforcer leur liens avec Israel, en venant visiter la famille Salomon, qui a perdu trois membres de sa famille vendredi dernier apres un massacre d’un terroriste palestinien pendant le Shabath.

Une variété de gens et hommes politiques de Samarie et de la Judée jusqu’au premier ministre et au President israélien sont aussi venus rendre visite à la famille Salomon.

Ayal Assad, président du forum druze du Parti Habait Hayéhoudi, le Sheikh Zayed Slallah, le Sheikh de Beth Jhan, Vail Amar, du Conseil de Horfesh et le Dr Sulaiman Khatib ont fait leur chemin de la Galilée et des villages druzes vers la ville de Elad, pour présenter leurs condoléances à la famille Salomon.

Ce n’est pas la première fois que la communauté druze vient soutenir les Juifs de Judée Samarie après des attaques. Ce fut le cas aussi lors de l’attaque terroriste dans la vieille ville qui a tué le rav Nehemia et Aaron Benitah, mais aussi la mort de cette mère de famille, Daphna Meir zl. Mais ces derniers temps, il semble que l’alliance des frères de sang est de plus en plus forte.

Mais il y a un autre côté qui justifie cette relation spéciale entre la communauté druze au peuple juif.

Pour rappel, les Musulmans druzes ont été persécutées depuis le 11ème siècle, il y a eu la religion druze, puis la pré-création de l’Etat d’Israël, dans les années 30 où l’on voit des combattants druzes dans les rangs de la défense et où d’autres ont perdu leur vie. Cheikh Abou Labib a été le premier membre Druze de la Knesset , qui a aidé l’état d’Israël dans de nombreux domaines.

L’Etat d’Israël a reconnu la religion druze officiellement en 1956. Les historiens les attribuent aux fils de Jethro, le beau pere de Moshe Rabenou, qui selon la Bible avait de très bonnes relations avec les Juifs comme on le voit aussi dans l’histoire de Yael .