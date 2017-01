Emouvant: un étudiant de yeshiva avec une paralysie cérébrale termine le Talmud

L’achèvement du Talmud est pas facile même pour les étudiants de yeshiva, mais l’un d’entre eux avec une paralysie cérébrale a terminé le Talmud pour la quatrième fois !

Uri Itzhak Shah’or est confiné sur un fauteuil roulant, mais tous ces handicaps n’interfèrent pas avec son étude dans une yeshiva , hier, un grand événement a eu lieu en son honneur lors d’une réunion de Shavei Shomron.

Le jeune garçon étudie à la Yeshiva de Migdal Haemek, où il a déjà commencé à faire progresser l’apprentissage du Talmud. Au cours des dernières années, la Guemara qui se trouve en permanence dans ses mains, est devenue une partie intégrante de sa vie.

Le Yeshiva de Shavei Shomron a fait beaucoup d’efforts pour faciliter l’insertion de Uri-Isaac d’une manière qui faciliterait sa vie quotidienne. Le personnel s’est adapté à ses besoins et les étudiants de Yeshiva l’aident dans tout ce qu’il a besoin, et tout dans la joie et un grand amour.

Le Roch Yechiva du Shavei Shomron, Rabbi Yehoshua Mordechai Schmidt a déclaré à Uri Itzhak qu’il est un érudit de la Torah pour son dévouement à l’étude de la Torah malgré ses handicaps qui interfèrent avec. « Il est notre grand privilège de voir ce soir Uri Isaac qui a conclu le Talmud, car il a choisi d’étudier avec nous et nous avons parmi nous un garçon avec une grande intensité et des aspirations élevées, » a dit le rabbin Schmidt.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

NOUVEAU SUR LA BOUTIQUE

VENTE DE BOUTARGUE (15 €) OU ŒUFS FRAIS DE MULET !

Pour commander, cliquez ICI