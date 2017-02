Émotion : Ce jeune héros d’Israël qui survit au quadruple assassinat à Migdal a reçu un prix

Nathan a été brutalement poignardé à plusieurs reprises au visage et à la tête, et les derniers instants avant qu’il ne soit assassiné avec un couteau pointu , l’enfant de 11 ans a simulé la mort et sa vie a été sauvée.

Dans une émouvante cérémonie tenue à l’hôtel Lavi, il a reçu un certificat de bravoure, Nathan Attia sera en mesure de renforcer les autres et de donner à chacun le pouvoir de faire face à toute crise.

Des dizaines d’enfants atteints du cancer étaient aussi présents hier soir (dimanche) quand il a reçu un certificat d’appréciation, son frère aîné Nachman a été assassiné il y a deux semaines avec Dor Kersenti et ses deux enfants, Benjamin et Joseph . L’ assassinat a eu lieu un samedi après midi par Nadav Selah, le mari et père de ces enfants.

L’homme l’a brutalement poignardé à plusieurs reprises au visage et à la tête, après avoir tué son frère, ses deux enfants et sa femme.

Aujourd’hui, il a quitté sa maison pour un événement social visant à saluer et renforcer le jeune garçon.

Toute l’agitation et la célébration lors de la cérémonie où il a reçu le certificat d’appréciation, lui a donné l’ occasion de sourire et chanter avec d’ autres enfants, « Je ne suis pas un petit garçon, mais je sais que je suis un héros, » dit – il à 360. Les blessures sur son visage balafré par les coups de couteau ont déjà commencé à guérir.

Nathan Attia Photo: Gil Eliyahu, Ginny

Grâce à une longue rééducation. Nathan Attia Photo: Gil Eliyahu, Ginny

Rabbi Aharon Aberman, est depuis trois décennies, derrière ce type d’événements, et organise aussi des camps de vacances et des camps d’été pour les enfants atteints de cancer et les victimes du terrorisme.

Il y a cinq ans , il a perdu son fils dans des affaires criminelles.

« Malheureusement , même ces enfants voient la mort devant leurs yeux et choisissent d’affronter et de combattre la maladie. Je suis sûr que dans le futur , le jeune Nahan pourra renforcer les autres et donner à chacun le pouvoir de faire face à toute crise » , a ajouté Aberman.

Le père de Nathan Attia a dit : « Nous ne parlons pas de Nathan de l’événement, mais seulement le sentiment et la connaissance qu’il ne lui arrivera plus rien et qu’il est en sécurité maintenant. Nous essayons de lui faire voir d’autres choses et devenir autonome. C’est un enfant doué et fort et je suis sûr qu’il va trouver les forces pour se concentrer sur le bien et non pas sur le mal »

