Émirats arabes unis : « La paix en Israel serait pire que la situation actuelle « 

Une journaliste des Émirats arabes unis du journal Al Khaleej, Hayat al Attiya Haweeq s’est exprimée concernant selon elle « des dangers d’une paix globale avec Israël ».

Elle parle d’une rencontre avec un groupe d’étudiants au Liban et un groupe israélien pour la paix dans les années 1970 :

« L’homme, soi-disant rabbin nommé Marr Berger, était contre la guerre. Les raisons pour lesquelles il était contre la guerre aurait contrarié la journaliste: elle dit qu’il n’était contre la guerre , seulement pour sauver des vies juives car sa solution était de mettre fin à la guerre et d’intégrer Israël dans la région économiquement et culturellement, en profitant de tous les arabes. »

Elle poursuit en disant que :

« Shimon Peres était tout aussi « mauvais ». Sa vision était que les Arabes et les peuples du Moyen-Orient sont selon elle, comme des matières premières et de main-d’œuvre pour les entreprises israéliennes et multinationales qui veux les exploiter.

» Cette formule de servitude est bien pire que l’occupation militaire « ,a dit Attiya.

Elle conclut: «Au nom de la lutte contre le terrorisme, nous arrivons à une judeo-arabisation humiliante qui réalise réellement le processus de la judaïsation culturelle qui ouvre la voie à la fin de la judaïsation économique» de l’ensemble du monde musulman arabe.

Oui, tout accord économique entre Israël et le monde arabe est essentiellement de l’esclavage, selon cette intellectuelle française et arabe.

Elle ne le dit pas, mais évidemment, le seul plan de paix arabe acceptable pour la région est l’élimination d’Israël.